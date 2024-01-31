Вирішив закурити: "буйний" пасажир отримав термін за інцидент у літаку (фото)

Авіакомпанія Jet2 заборонила 43-річному Крістоферу Томсону користуватися їхніми послугами упродовж 12 місяців. Чоловік також отримав умовний термін та 180 годин громадських робіт.

Related video

43-річного Крістофера Томсона з Великої Британії зняли з літака через хуліганство на борту, а також образу пілота. Інцидент стався на рейсі до грецького острова Санторіні. Про це повідомляє видання Manchester Evening News.

Перед вильотом з аеропорту Манчестера п’яний Крістофер, який разом з дружиною летів на медовий місяць, почав курити електронну сигарету в салоні й не зважав на зауваження членів екіпажу.

Коли пілот спробував поговорити з "буйним" пасажиром, той відповів лише образами, викрикнувши кілька нецензурних фраз.

Важливо

"Врятував нам життя": пасажир на знак протесту відкрив двері й вийшов на крило літака (відео)

Через затримку, спричинену цим прикрим інцидентом, рейс авіакомпанії Jet2 було скасовано, а порушника порядку заарештовано. Покидаючи борт літака у наручниках, він кричав своїй дружині Дженні, щоб та знімала все на камеру і найняла адвоката.

В аеропорту Томсона зустріла поліція. Його адвокат Алістер Рейд визнав, що така поведінка є неприйнятною, але додав, що інші пасажири не постраждали, а образи капітану були радше від роздратування.

Крістофер Томсон почав курити електронну сигарету в салоні літака й не зважав на зауваження членів екіпажу Фото: Manchester Evening News

За словами Рейда, через затримку рейсу його клієнт із дружиною "якийсь час" випивали в аеропорту і були в гарному настрої. Уже на борту чоловік "за звичкою" дістав електронну сигарету.

"Зазвичай він дуже відповідальний, працює монтувальником вікон, одружений, має двох дочок. У нього є кілька членів сім'ї на Майорці, зокрема батько. Через цей інцидент він зіштовхнувся з великими труднощами, щоб долетіти туди", – додав адвокат.

Крістофер Томсон з дружиною летіли на медовий місяць Фото: Christopher Thomson

Суддя Рекордер Дженніфер Клів, вислухавши усі аргументи, визнала потенційну небезпеку дій Крістофера Томсона для інших пасажирів, а також підтвердила значні витрати авіакомпанії через скасування рейсу.

Британець також визнав себе винним. Він отримав умовний термін (10 тижнів), окрім того, зобов'язаний відпрацювати 180 годин громадських робіт і виплатити 510 фунтів судових витрат.

Авіакомпанія Jet2 заборонили Томсону користуватися їхніми послугами упродовж 12 місяців.

До слова, курйозні випадки у літаках трапляються чи не щодня. Раніше Фокус писав про 32-річного професора університету Лукаса Гонсалвес Діаса, який провів 11 годин у туалеті літака через "алергію на все".