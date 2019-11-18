Вдохновленный Лондоном: Дэвид Бекхэм открывает отель в китайском Макао

Футболист, икона стиля и примерный семьянин Дэвид Бекхэм собирается открыть в следующем году шикарный отель в китайском Макао. При создании The Londoner Macao архитекторы вдохновлялись столицей Великобритании, точнее говоря, скопировали дотсопримечательности. Об этом пишет IOL.

В огромном отеле будет собственный Биг-Бен, Вестминстер и здание Парламента, а дизайн атриума позаимствуют в известном лондонском отеле Claridge’s.

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Гостей будут развозить знаменитые черные кэбы, а поужинать они смогут в гастропабе, меню которого из традиционных английских блюд, любимых Бекхэмом, составит его близкий друг, повар Гордон Рамзи.

Также в отеле будет двухэтажный бутик, где каждый сможет приобрести элегантный мужской костюм, как "у Бекхэма", а также торговый центр на 200 магазинов, заполненный британскими брендами, под названием Shoppes at The Londoner.

The Londoner Macao Дэвид открывает вместе с компанией Sands China. На его строительство ушел 1,1 миллиард долларов.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Дэвид принимал участие в съемках рекламного ролика отеля. Он сыграл жениха китайской актрисы и модели Angelababy.