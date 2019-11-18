Умер фотограф Терри O’Нилл, который снимал кинозвезд, рокеров и монархов

В Лондоне скончался Терри ОʼНилл, английский фотограф, командор ордена Британской империи и один из самых известных «репортажников» в мире. Терри долго время страдал от рака простаты. Об этом пишет Daily Mail.

Терри ОʼНилл родился в 1938 году, хотел быть священником, однако начал работать в газете фотографом. Известность ему принес снимок Уинстона Черчилля, покидающего госпиталь на носилках.

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Позже Терри стал "официальным" фотографом рок-звезд – одним из первых снимал участников The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Дэвида Боуи, Элтона Джона, Эрика Клэптона и многих других.

Он также работал на нескольких фильмах "бондианы", снимая Шона Коннери, а затем Роджера Мура, Пирса Броснана и Дэниэла Крэйга в образе агента 007.

Также он фотографировал кинозвезд и общественных деятелей, был удостоен чести снимать британскую королевскую семью. Был женат на актрисе Фэй Данауэй.

Как ранее писал Фокус:

Скоро выходит на английском и французском языках настольная книга о Доме Dior. Книга включает в себя 220 снимков, сделанных за все время существования модного дома с момента его основания. Книга Dior: Moments of Joy (Dior: Радостные моменты) включает в себя кадры из архивов.