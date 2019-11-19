Почти свидание: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительное шоу в Лондоне

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили ежегодное благотворительное шоу Royal Variety Performance в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

СМИ уже написали, что у пары было настоящее свидание. Они были одни в ложе и выглядели очень счастливыми. На вопрос журналистов, почему Кейт и Уильям не взяли с собой кого-то из детей – они ответили, что малышам завтра в школу, поэтому они и остались дома.

Королевская семья уделяет шоу особое внимание и посещает его каждый год.

В программе вечера были выступления звезд Cirque du Soleil, Колина Тэкери, Эмели Санде, дуэта Flo & Joan, Фрэнка Скиннера и других артистов. Гимн Британии исполнял актер Люк Эванс. Все сборы от концерта будут направлены в благотворительный фонд эстрадных артистов, находящийся под патронажем королевы Елизаветы II.

После шоу Кейт с супругом общались с актерами, а Уильям был очень рад, внезапно встретив старого знакомого – певца Робби Уильямса.

Фото: Rex

Герцогиня Кембриджская выбрала для выхода вечернее платье от Alexander McQueen, расшитое черным кружевом. Образ супруги принца Уильяма дополнили серьги от Erdem и клатч Jimmy Choo.

Как ранее писал Фокус:

Меган Маркл названа самым влиятельной модницей 2019 года. Герцогиня Сассекская обошла Кайли Дженнер, которая в прошлом году заняла первой место и Кейт Миддлтон, которая вообще не вошла в первую десятку модниц и модников, заняв 11 место.