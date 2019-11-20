Король ужасов в новом амплуа: Стивен Кинг станет игрушкой

Компания по производству игрушек объявила, что "Король ужасов" и автор романов "Оно", "Кэрри" и "Кладбище домашних животных" будет отмечен сразу двумя фигурками Funko Pop. Об этом пишет People.

Тем более, что герои его книг, например, клоун Пеннивайз и Джек Торренс, уже заняли свои места на полках коллекционеров.

Великий и ужасный Стивен Кинг будет отмечен сразу двумя фигурками – одна будет представлять его в обычном виде, зато вторая топором будет напоминать о культовом романе "Сияние", по которому был снят не менее культовый одноименный фильм с Джеком Николсоном в главной роли. А окровавленная голова – это напоминание о событиях, описанных в романе "Кэрри".

Все фото: Funko Pop

Стоить игрушечный Стивен Кинг будет около 12 долларов.

Как ранее писал Фокус:

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг анонсировал выход своего нового романа под названием "Институт". Роман позиционируется как "драматичная история добра и зла в мире, где хорошие парни не всегда побеждают".