Оранжевый браслет: Елена Зеленская открыла выставку к Дню борьбы с насилием в отношении женщин

В рамках всемирной кампании "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" супруга Президента Елена Зеленская приняла участие в открытии выставки, посвященной украинкам, которые стали жертвами насилия, но сумели справиться с этим. Об этом появилось сообщение в ее Instagram.

Выставка открылась в Кабинете Министров Украины. На стендах – 10 реальных историй женщин, которые нашли в себе силы противостоять насилию в семье.

Фото: Instagram mashaefrosinina

Эти истории – своеобразная презентация работы таких служб и нововведений в законодательство, как приюты для пострадавших от насилия, пункты неотложной медицинской помощи при женских консультациях и больницах, мобильные группы полиции по реагированию на случаи домашнего насилия "Полина" (полиция против насилия), национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, дневные кризисные центры, центры бесплатной вторичной правовой помощи, срочное запрещающее предписание.

Фото: офис президента

"Насилие в отношении женщин является одним из самых распространенных нарушений прав человека в мире. К сожалению, Украина не исключение: по статистике, от психологического или физического насилия страдает каждая пятая украинка", – отметила Елена Зеленская.

Зеленская подчеркнула, что важным является дальнейшее увеличение количества приютов для пострадавших от насилия.

Для визита первая леди выбрала сдержанный наряд в стиле "кэжуал": удобный клетчатый пиджак, черные брюки туфли без каблука.

Как ранее писал Фокус:

Киевской прокуратурой № 5 вынесен первый приговор в столице за домашнее насилие. Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически оскорблял свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Все события происходили в однокомнатной квартире и в присутствии малолетних детей.