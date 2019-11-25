Двойник Зеленского из России рассказал, как его приглашали в "Квартал 95"

Умид Исабоев, двойник президента Украины Владимира Зеленского из России, утверждает, что Евгений Кошеовй предлагал ему присоединится к студии "Квартал 95". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исабоев рассказал, что недавно получил видеозвонок. Говоривший с ним человек был в темноте, но двойник утверждает, что это был именно Евгений Кошевой. Он якобы предложил присоединится к "Кварталу-95" и занять в студии место действующего президента.

"Вместе работать, вместе украинский народ смешить", — цитирует своего собеседника Исабоев.

Сам Кошевой эту информацию никак не комментировал, но в "Квартале" ее опровергают.

"Данная информация не соответствует действительности! Студия "Квартал 95" никаких переговоров по этому поводу не проводила", — сообщает газета "Факты" со ссылкой на пресс-службу студии.

Умида Исабоева, уроженца Узбекистана и автомаляра в прошлом, по данным российских СМИ случайно увидели в метро. Его фото появились в соцсетях и пользователи решили, что он похож на украинского президента Владимира Зеленского. После этого к нему пришла популярность в РФ.

Фото из соцсетей

Как сообщил Telegram-канал Mash, Исабоеву даже предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине.

"Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт", — говорится в сообщении.

Сам же Умид отметил: "Известный продюсер предлагает контракт. Комедийный фильм, главная роль. Я президента Зеленского буду играть".

Как ранее писал Фокус:

Петербургские художники создали портрет Владимира Зеленского из конфет, изготовленных на кондитерской фабрике "Roshen". 18 апреля конфетный портрет кандидата в президенты Украины поместили в Сладкий Музей в Санкт-Петербурге.