Фильм "Слуга народа 2" получил награду на китайском кинофестивале

Картина выиграла приз в номинации "Лучший фильм иностранного производства"

Полнометражный фильм "Слуга Народа 2" на китайском кинофестивале 2nd Pioneer Art Film Festival выиграл в номинации "Лучший фильм иностранного производства". Об этом сообщается на официальном сайте студии "Квартал 95".

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"На торжественной церемонии закрытия фестиваля украинский фильм «Слуга Народа 2» получил одну из самых высоких наград – приз в номинации «Лучший фильм иностранного производства». Награду от жюри 2nd Pioneer Art Film Festival, возглавляемого господином Джяном Пином, исполнительным директором корпорации China Film Group, принимал представитель Госкино Артем Голосов", - говорится в заявлении на сайте студии.

Организатором показов выступила студия Золотое Руно» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, при содействии Посольства Украины в Китае, в партнерстве с Ukraine International Media Culture.

Напомним, что ранее права на показ сериала выкупил популярный американский стриминг-сервис "Netflix". Помимо этого, как отмечается на сайте, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран.

Как ранее сообщал Фокус:

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Умид Исабоев, двойник президента Украины Владимира Зеленского из России, утверждает, что Евгений Кошеовй предлагал ему присоединится к студии "Квартал 95".