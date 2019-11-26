Лицом "государства в смартфоне" стала украинская модель, живущая в Польше

Саша Ободянская была выбрана среди более, чем 3000 участников

Для "государства в смартфоне" выбрано лицо-визитка. Им стала Александра Ободянская, уроженка Винницы, которая сейчас учится и живет в Польше. Об этом сообщили в Министерстфе цифровой трансформации Украины.

В ведомстве отметили, что сначала было более трех тысяч претендентов, потом выбрали шорт-лист из десяти. Александру выбрали "почти единогласно". При выборе опирались на несколько факторов: реальность фотографии; снимок должен был понравиться другим пользователям; человеку на снимке должно было быть больше 18 лет.

В пресс-службе министерства сообщили, что девушка в 2018 году получила грант международной стипендиальной программы International Scholarship Programme of WSB University и уехала учиться в Польшу. Также она работает в одном из местных модельных агентств. В ее Instagram полно "глянцевых" снимков.

"Александра не равнодушна к судьбе нашей страны, поэтому она стремиться присоединиться к будущим изменениями. Мы гордимся украинцами, которые достойно представляют Украину за границей", - резюмировали в ведомстве.

Все фото: sashaobodianska

Фото девушки вскоре разместят на демо-версии электронных водительских удостоверений. Его увидят на welcome-экране все, кто установит себе приложение "Дия". Скачать его можно будет из App Store или Google Play.

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