Мэрайя Кэри "победила": в Британии назвали самую раздражающую рождественскую песню
"All I Want for Christmas is You", как считают слушатели, успевает надоесть всем еще до Рождества
В Британии был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, какая рождественская песня является самой раздражающей и надоедливой. И оказалось, что "Все что мне нужно на Рождество – это ты!" Мэрайи Кэри занимает первое место. Об этом пишет Variety.
Хит 1994 года до сих пор ставят на радиостанциях по всему миру в преддверии новогодних праздников, его исполняют в караоке, он звучит в магазинах и торговых центрах и, как признались слушатели, успевает изрядно надоесть, хоть они и признают, что это хорошая песня, просто ее слишком много.
Впрочем, не смотря на надоедливость, "All I Want for Christmas is You" все равно остается хитом и и альбом Кэри "Merry Christmas" 1994 года, в которых входит пресловутый трек, был переиздан этой осенью с бонусным диском, который включает в себя ремиксы, новую запись "Sugar Plum Fairy" и ранее неизданные живые треки Кэри.
Кроме этого в десятку раздражающих рождественских песен входят такие хиты. Спойлер, "Last Christmas", исполняемая Джорджем Майклом в составе группы Wham! заняла пятое место.
All I Want for Christmas is You – Mariah Carey
Do They Know It’s Christmas? – Band Aid
I Wish It Could Be Christmas Everyday – Wizzard
Merry Xmas Everybody – Slade
Last Christmas – Wham!
Fairytale of New York – The Pogues and Kirsty MacColl
Baby It’s Cold Outside – Tom Jones & Cerys Matthews
Santa Claus is Coming to Town – Jackson 5
Santa Baby – Eartha Kitt
Jingle Bells – Andrews Sisters
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