Apple назвали лучшие игры и приложения в App Store в 2019 году

Победителей в номинациях выбирали редакторы магазина Apple

2 декабря в Нью-Йорке прошла презентация компании Apple, посвященная лучшим играм и приложения в 2019 году, которые доступны App Store. На официальном сайте компании были представлены лучшие игры и приложения для iPhone, iPad, macOS и Apple TV.

Игра года для iPhone – Sky: Children of the Light

В Sky игрокам предстоит в роли детей света вернуть пропавшие с небосвода звезды. В процессе им предстоит пролететь через семь различных миров.

Лучшее приложение для iPhone – Spectre Camera

Это приложение на базе искусственного интеллекта использует большое количество технологий, чтобы позволить пользователю делать красивые фотографии с длинной выдержкой.

Приложение года для iPad – Flow от Moleskine

Приложение позволяет делать рисунки и наброски на iPad с поддержкой Apple Pencil, разработанное знаменитым производителем блокнотов Moleskine. В нем цифровые графитовые карандаши и маркеры с наконечником в форме долота были тщательно настроены, чтобы имитировать реальные аналоги.

Игра года для iPad — Hyper Light Drifter

Обновленная версия классической 16-битной приключенческой игры Hyper Light Drifter. Разработчик проекта Алекс Престон задумывал его как комбинацию популярных игр The Legend of Zelda: A Link to the Past и Diablo. Изначально игра разрабатывалась для Windows и macOS, однако в июле 2019 года игра вышла и на iPad.

Лучшим приложением для Mac было признано Affinity Publisher для работы с печатной продукцией, а лучшей игрой — головоломка Gris, повествующая о девушке, потерянной в собственном мире и пытающейся справиться с болезненным опытом в своей жизни.

Отмечается, что победителей в номинациях выбирали редакторы магазина Apple.

