Apple объяснилась по поводу скандала с "российским" Крымом
Компания пообещала провести внутренний аудит
Компания Apple заявила, что проведет аудит из-за обозначения аннексированного Крыма российской территорией.
Об этом сообщила пресс-секретарь компании Труди Мюллер, передает Reuters.
"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы прежде чем принимать решение о маркировке на картах. И вносим изменения, если того требует закон", – сообщила она.Важно
По ее словам, Apple не внесла никаких изменений в свои карты за пределами России и внесла изменения для российских пользователей из-за нового закона, вступившего в силу в этой стране.
Мюллер добавила, что компания работает над изучением того, как в будущем будет обозначать "спорные территории".
Напомним, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях.
Как ранее сообщал Фокус:
- В РФ заявили, что в Apple признали Крым российским. Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple сделала в своих картах Крым российским.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части РФ.
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Apple изменить свою позицию по поводу "российского Крыма" на устройствах Apple.