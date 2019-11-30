Apple объяснилась по поводу скандала с "российским" Крымом

Компания пообещала провести внутренний аудит

Компания Apple заявила, что проведет аудит из-за обозначения аннексированного Крыма российской территорией.

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Труди Мюллер, передает Reuters.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы прежде чем принимать решение о маркировке на картах. И вносим изменения, если того требует закон", – сообщила она.

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По ее словам, Apple не внесла никаких изменений в свои карты за пределами России и внесла изменения для российских пользователей из-за нового закона, вступившего в силу в этой стране.

Мюллер добавила, что компания работает над изучением того, как в будущем будет обозначать "спорные территории".

Напомним, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях.

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