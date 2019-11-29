Представительство президента в АР Крым направило запросы в команию Apple Inc, а также в AFP News Agency

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях.

Об этом сообщает пресс-служба представительства.

Сообщается, что были направлены запросы в команию Apple Inc, а также к AFP News Agency из-за неправильных обозначений Крыма.

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"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", – заявили в ведомстве.

Как ранее сообщал Фокус: