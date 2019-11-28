Литва поддерживает Украину из-за "российского Крыма" на устройствах Apple

"...это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", – сообщили в МИД Литвы

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Apple изменить свою позицию по поводу "российского Крыма" на устройствах Apple.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

"Мы присоединяемся к выражению разочарования тем, что Apple считает Крым территорией Росии. Мы призываем Apple изменить эту неосведомленную точку зрения, так как статус-кво не изменился в Крыму: он все еще оккупирован Россией, это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", – написал он.

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