Украина
Литва поддерживает Украину из-за "российского Крыма" на устройствах Apple
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"...это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", – сообщили в МИД Литвы
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Apple изменить свою позицию по поводу "российского Крыма" на устройствах Apple.
Об этом Линкявичюс написал в Twitter.
"Мы присоединяемся к выражению разочарования тем, что Apple считает Крым территорией Росии. Мы призываем Apple изменить эту неосведомленную точку зрения, так как статус-кво не изменился в Крыму: он все еще оккупирован Россией, это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", – написал он.Важно
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Как ранее сообщал Фокус:
- В РФ заявили, что в Apple признали Крым российским. Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple сделала в своих картах Крым российским.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части РФ.