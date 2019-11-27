Пристайко отреагировал на "российский" Крым от Apple
2019-11-27 20:38:30
В МИД провели аналогию между российским Крымом и воровством идей у Apple
Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части РФ.
С соответствующим заявлением Пристайко выступил в Twitter.
"Apple, давай объясню на понятном вам языке. Представьте, что никому нет дела до того, что ваш злейший враг украл ваш дизайн и идеи, забрал годы вашего труда и часть вашего сердца. То же чувствуем и мы, когда вы назваете Крым российским", – написал Пристайко.
Сегодня глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Apple сделала в своих картах Крым российским.
На официальном сайте Apple какая-либо информация об изменении карт отсутствует. Представители компании также не делали никаких заявлений.
Последние упоминания о возможном изменении карт Apple, появлялись в англоязычных СМИ еще в мае этого года.
Тогда предполагалось, что отображение Крыма может быть изменено лишь для тех пользователей, которые находятся на территории РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британский журнал The Economist "отрезал" от Украины Крым. Издание в короткий срок удалило видео с неправильной картой Украины.
- 29 апреля в аэропорту Борисполь транслировался видеоролик с Украиной без Крыма. Мининфраструктуры из-за этого начало служебное расследование.
- В Киеве в одном из гипермаркетов продавались школьные дневники, на которых карта Украины изображена без полуострова Крым.