Стилист, телеведущий и пародист: на обложке британского Cosmopolitan впервые появится мужчина

Джонатан Ван Несс позировал в романтичном шифоновом платье и кроссовках

Американский стилист и телеведущий Джонатан Ван Несс снялся для январского выпуска Cosmopolitan UK. Это первый за 35 лет номер журнала, который выйдет не с женщиной на обложке: Ван Несс — квир и небинарная персона. "Да. Мы сделали это. Всегда пожалуйста", — прокомментировала редакция свой выбор.

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На снимке Джонатан Ван Несс позирует в оранжево-розовом шифоновом платье от Кристиана Сириано и кроссовках Nike. Фотографом обложки стала Рэйчел Смит. На развороте он позирует в брюках и бигуди и романтичном платье в цветочек.

Джонатан Ван Несс — соведущий реалити-шоу Queer Eye на Netflix, в котором в основном гетеросексуальным мужчинам помогают решить проблемы и наладить жизнь гомосексуалы — эксперты в культуре, дизайне, моде и стиле.

Ван Несс также шесть лет вел на Youtube пародийное шоу Gay of Thrones: в каждом выпуске вместе с гостем своего салона красоты он забавно пересказывал сюжет "Игры престолов".

В начале этого года Ван Несс совершил каминг-аут как небинарная персона, отметив, что зачастую гендер служит тому, чтобы разделять, а не объединять людей. "Раньше мне казалось, что мне нельзя быть гендерно-неконформным, или гендер-квиром, или небинарным, — я думал о себе как о просто гее, потому что это было лейблом, которому, как мне казалось, я должен соответствовать", — рассказал стилист.

Джонатан ван Несс прежде всего позиционирует себя как парикмахера и рассказывал в интервью, что никогда не учился быть телеведущим. Он вырос в крошечном американском городе Куинси, штат Иллинойс, в семье у набожной матери, с которой до сих пор сохраняет теплые отношения. Он говорит, что всегда был открытым геем — хотя это и было испытанием для подростка в провинции. В 20 лет он переехал в калифорнию и стал стилистом.

Сейчас Джонатана называют одной из самых "вдохновляющих персон" на телевидении.

Как ранее писал Фокус:

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