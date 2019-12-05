Человеком года по версии организации PETA стал Хоакин Феникс

Стиль жизни
Знаменитый актер обращает внимание общественности на проблемы животных

Организация по защите животных PETA признала американского актера Хоакина Феникса человеком года. Феникс получил награду благодаря своей борьбе за права и этическое обращение с животными. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ранее Феникс, после премьеры "Джокера", появлялся на билбордах PETA с надписью "Мы все животные". Рекламная акция прошла в преддверии Дня благодарения.

Актер решил стать веганом уже в 3 года, после того, как наблюдал за рыбой, пойманной и потрошенной на палубе корабля.

"Мне это кажется очевидным. Я не хочу причинять боль другому живому, чуткому существу. Я не хочу отнимать у него детей. Я не хочу его заставлять находиться в закрытом помещении и быть откормленным только для того, чтобы быть убитым. Это абсурд и варварство", - говорил Феникс в своем интервью.

Ранее PETA награждали званием "Человек года" Папу Франциска, Опру Уинфри, Анжелику Хьюстон, Еву Мендес, Алисию Сильверстоун и других.

Как ранее сообщал Фокус: