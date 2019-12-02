Balenciaga представили коллекцию, направленную на поддержку борьбы с голодом

Капсула появится в продаже с декабря

Модный бред Balenciaga выпустили капсульную коллекцию одежды в поддержку борьбы с голодом. Коллекция была выпущена совместно с фондом ООН World Food Programme. Об этом сообщает Hypebae.

В капсулу входят футболки свитшоты, худи и различные аксессуары в черном и синем цветах. На вещах изображены принты с символом World Food Programme.

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Отмечается, что Balenciaga будет перечислять 20% с каждой проданной вещи из коллекции в фонд.

Совместная коллекция одежды World Food Program и Balenciaga появится в продаже с декабря.

Как ранее сообщал Фокус:

Архитектор и художник Гарри Нуриев превратил нераспроданные и бракованные вещи бренда Balenciaga в удобный диван.