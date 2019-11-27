Gucci анонсировали открытие нового ресторана в Лос-Анджелесе
2019-11-27 13:04:31
Открытие заведения запланировано на весну 2020 года
Итальянский модный бренд Gucci объявили об открытии нового ресторана в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание WWD. Открыть заведение планируют зимой следующего года, а располагаться ресторан будет на известной улице шопинга Родео Драйв.
Бренд пока не делал заявлений касательно стилистики и кухни ресторана, однако уже известно, что функционировать он будет в синергии с бутиком.
Напомним, что Gucci уже имеет три ресторана – в Милане, Токио и Флоренции. Шеф-поваром последнего является известный Массимо Боттура, а для того, чтобы попасть в заведение необходимо бронировать столик за четыре месяца.
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