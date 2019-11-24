Модный дом Loewe продавал за 1840 долларов костюм, напоминающий форму узников концлагерей

Скандальные куртки и брюки из продажи уже изъяли

Испанский дом моды Loewe в рамках своей новой коллекции представил костюм, который напомнил униформу узников нацистских концлагерей во время Второй мировой войны. Бренд уже извинился за такую недоработку.

Курта и брюки создали для коллекции, посвященной Уильяму де Моргану — английскому гончару конца XIX века. Он известен тем, что был участником художественного Движения искусств и ремесел, среди прочих его членов создавая предметы декоративно-прикладного искусства.

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"Сложно представить что-то помимо формы узников концлагерей в этом костюме за 1840 долларов из коллекции Loewe William De Morgan, которая должна "показать свободу воображения", — говорится в посте.

Руководство бренда быстро отреагировало на скандал, принесло извинения и удалило куртку и брюки со своего сайта.

"Нам стало известно, что один из образов в журнале и в нашей коллекции гончара Уильяма де Моргана может быть неверно воспринят как отсылка к одному из наиболее неприятных моментов в истории человечества. Это никогда не было нашим намерением, и мы приносим извинения всем, кто мог почувствовать, что мы неуважительно относимся к священным воспоминаниям. Указанные продукты были удалены из нашего коммерческого предложения", — говорится в сообщении бренда.

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