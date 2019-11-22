Ангелы Victoria's Secret отправились на пенсию: бренд отменил ежегодный показ

Компания отказалась от проведения своего шоу из-за низких рейтингов и критики мероприятия

Известный во всем мире бренд нижнего белья Victoria's Secret отменил свои ежегодные показы из-за сокращения телевизионных рейтингов и растущей критики в адрес шоу. Об этом сообщает ВВС.

Показы Victoria's Secret проводились с 1995 года и были крупным событием в сфере поп-культуры, ежегодно собирая миллионы зрителей. Но в прошлом году шоу показало самые низкие рейтинги за всю свою историю, также его назвали сексистским, устаревшим и однообразным.

В компании L Brands, которая является учредителем бренда, заявили, что важно "развивать" свою маркетинговую стратегию.

"Мы выясняем, как дальше продвигать бренд, а также ищем пути, как лучше донести продукт до покупателя", – заявил финансовый директор L Brands Стюарт Бургдорфер.

Синди Бруна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Алексина Грэм на показе Victoria's Secret Fashion Show в 2018 году в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Несмотря на это, он признал, что показы Victoria's Secret были "важным аспектом бренда и выдающимся маркетинговыми достижением". Стоит подчеркнуть, что в показах нижнего белья традиционно участвовали лучшие супермодели мира, такие как Тайра Бэнкс, Хайди Клум и Миранда Керр.

Показ Victoria's Secret Fashion Show в 2016 году в Париже. Фото: Getty Images

Но мнение общественности изменилось, и это ударило по продажам и прибыльности бренда. Так, плохие продажи Victoria's Secret отразились на успешности всей компании, которая сообщила о чистом убытке в 252 млн долларов по результатам третьего квартала 2019 года.

Помимо этого, бренд нижнего белья также столкнулся с рядом скандалов. В прошлом году тогдашний директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек заявил, что трансгендерные модели не будут участвовать в показах. Заявление вызвало негодование среди защитников прав сексуальных меньшинств, не помогли даже извинения Разека. Директору пришлось покинуть компанию.

Шоу Victoria's Secret Fashion Show в 2017 году в Шанхае. Фото: Getty Images

На имидж L Brands также негативно повлияла дружба основателя компании миллиардера Ле Векснера с покойным финансистом из США Джеффри Эшптейном. Векснер нанял его в качестве советника, но в 2007 году оборвал связи и обвинил финансиста в незаконном присвоении денег.

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