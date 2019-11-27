Все в дело: из нераспроданных вещей Balenciaga создали диван

Автором идеи стал дизайнер Гарри Нуриев

Своеобразный памятник экологичности создал нью-йоркский архитектор и художник Гарри Нуриев. Он превратил нераспроданные и бракованные вещи бренда Balenciaga в удобный диван. Об этом пишет Design Boom.

Это угловой диван с мягкими контурами. А чехол выполнен из прозрачного винила, который также получен в результате переработки – в ход пошли ранние работы Нуриева. Под прозрачной оболочкой отлично видна набивка – те самые дизайнерские вещи. В комплекте также идет декоративная подушка с логотипом Balenciaga.

По словам Нуриева, его работа является своего рода заявлением о необходимости устойчивых практик в моде, дизайне и не только. Диван будет представлен на Design Miami 2019 года. На его создание ушло два месяца.

Все фото: harrynuriev

Проект является официальным сотрудничеством между Домом моды и дизайнером. Дизайнер уже ранее сотрудничал с Balenciaga. Он оформлял офисное помещение в стиле бренда для Design Miami — 2018.

Также Нуриев работал над обновленным дизайном киевского модного магазина Asthik.

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