Британская студентка создала биопластик из рыбных отходов

Материал MarinaTex полностью разлагается за 4-6 недель и обладает свойствами пластика

Студентка из Университета Сассекса Люси Хьюз создала биопластик из рыбьей чешуи и кожи, который полностью разлагается за 4-6 недель. Об этом сообщает Smithsonian.com.

Идея о создании биопластика из рыбных отходов пришла Хьюз во время посещения рыбоперерабатывающего завода на южном побережье Англии. Студентка увидела, какое количество отходов остается от переработки рыбы и решила, что может их использовать.

Так появился материал MarinaTex, который обладает свойствами пластика, но полностью разлагается. Разработка Хьюз в 2019 году уже получила премию Джеймса Дайсона, которая присуждается в области промышленного дизайна и инженерного проектирования. Премия в размере 39 тыс. долларов была присуждена Хьюз, которую выбрали из 1078 участников из 28 стран мира.

"В отходах есть своя ценность, и мы должны обращать на них больше внимания, чем на новые материалы", – заявила Хьюз.

Когда студентка начала экспериментировать с рыбьей чешуей и кожей, основной задачей было найти достаточно клейкое вещество, чтобы скрепить материал. Вначале Хьюз работала с водорослями и хитозаном из раковин моллюсков. В итоге, изобретательница остановилась на красных водорослях в качестве связующего вещества. Стоит подчеркнуть, что все эксперименты Хьюз проводила на собственной кухне, без крупных капиталовложений и энергозатрат.

"Я изучала все это по ходу дела, и меня не пугали неудачные эксперименты", – рассказала Хьюз.

В конце концов, ей удалось создать прочный, гибкий и полупрозрачный материал, напоминающий пластиковую пленку. MarinaTex полностью разлагается за 4-6 недель, что дает ему существенное преимущество перед традиционными биопластиками, большинству из которых требуется дополнительная переработка. Процесс изготовления материала не расходует много энергии, так как не требует высоких температур. По подсчетам Хьюз, одна рыба атлантической трески производит достаточно отходов, чтобы создать 1400 пакетов MarinaTex.

Хьюз надеется, что правительственные гранты помогут ей с внедрением изобретения. Дело в том, что материал создается не так как пластик, и для него потребуется новая производственная инфраструктура. По мнению изобретательницы, изначально MarinaTex может использоваться в качестве упаковочного материала для пищевых продуктов, например, пакетов для выпечки.

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