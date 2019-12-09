В чем встречать Новый год 2020

Новогодние вечеринки уже не за горами и самое время подумать о праздничном образе и о том, в каких цветах встречать 2020 новый год. Символ 2020 года по китайскому календарю – белая металлическая Крыса. Согласно китайской традиции, это животное обладает исключительным вкусом, уверена в себе, любит заводить друзей и веселиться.

Цвета и тона

В новогоднюю ночь не стесняйтесь экспериментировать с цветовой гаммой. Многие люди, обращающие внимание на китайские суеверия, считают, что правильный оттенок может привлечь удачу. В этом году такими цветами считаются белый и голубой. Для тех, кто не ищет простых путей, есть и соответствующие таблицы, указывающие, каких цветов следует избегать.

Астрологическим крысам и змеям не следует носить черный.

Быкам, лошадям и собакам, по мнению астрологов, противопоказан зеленый.

Тиграм — сине-зеленый/морской.

Кроликам, обезьянам и свиньям — красный.

Драконам — оранжевый.

Козам — розовый.

Петухам — пурпурный.

Астрологи считают, что Крыса не любит излишеств и вычурности. Так что если вы готовы прислушиваться к китайской традиции, остановите свой выбор на чем-то элегантном и, возможно, лаконичном.

Главные цвета 2020 года и что они символизируют:

белый (новые начинания и возможности)

бургунди (успех и процветание)

металлические оттенки (золото, серебро - богатство)

кремовый (уют, умиротворение)

голубой (спокойствие, доверие)

Модные тенденции

Вне зависимости от вашей готовности придерживаться восточных традиций, не стоит надевать старомодное платье на встречу нового года 2020, только из-за того, что оно подходит по цвету. Обратите внимание на модные тенденции, которые предлагают ведущие модные дома планеты. Беспроигрышный вариант в любой ситуации — это классический total black look, уместный почти на любом мероприятии. Удачной альтернативой ему послужит, также классическое сочетание черного и белого цветов.

Образ из коллекции Sally LaPointe

Образ из коллекции Zimmermann

Ведущие дизайнеры планеты и герои стритстайла настойчиво предлагают выбирать яркие оттенки этой зимой, так почему бы не остановить на них выбор при создании новогоднего образа?

В числе основных трендов тканей — атлас, бархат, вельвет, органза, твид, шелк и шифон. Воланы, оборки или рюши добавят образу романтичности и женственности.

Селин Дион в монохромном образе Tom Ford

Короткое платье с пышной юбкой (идеальный вариант для молодых девушек) можно дополнить поясом, который выгодно подчеркнет талию.

Обращайте внимание на оригинальные детали. Красивые меховые, прозрачные перчатки со стразами (до локтя и выше) или блестящая брошь на верхней одежде дополнят весь образ.

Белые, золотые или серебряные аксессуары станут прекрасным дополнением к новогодним платьям. В тренде - объемные ободки для волос, микросумки, минималистичные ремни-веревки, шарфы (из экомеха, с эффектом омбрэ или бахромой), яркие колготки с добавлением кашемира.

Однотонные наряды и платья-комбинации отлично сочетаются с блестящими жакетами, яркими плащами и тренчами, цветными кардиганами и шубами из искусственного меха.

Альтернативой платьям могут послужить брючные костюмы с большими карманами (на манер мужских), комбинезоны (силуэт на одно плечо), плиссированные юбки (средней длины или макси), блузки с объемными рукавами, топы с перьями, костюмы в пижамном стиле.

Образ из коллекции BEVZA

Старайтесь избегать сочетания глубокого декольте и юбок мини. Такой выбор произведет не лучшее впечатление на ваших друзей. Клетка в сочетании с полоской редко выглядят гармонично.

Клатчи со стразами, пайетками или бисером послужат универсальным дополнением любого праздничного образа. В каком бы наряде вы не собрались встречать новый год 2020, крупные заколки со стразами и блестками, резинки с отсылкой к модной эпохе 90-х годов украсят прическу (можете собрать волосы в пучок или сделать высокий хвост). Широкие ободки и повязки удачно заменят головной убор.

Если вы планируете танцевать всю ночь — откажитесь от непрактичных шпилек. Можно купить модель на устойчивом каблуке средней высоты (туфли-лодочки, босоножки с тонкими ремешками). Для встречи Нового года выбирайте металлические оттенки обуви. В тренде – сапоги, ботильоны и полусапожки из экзотической кожи.

Новогодний макияж

Очень важно продумать ваш новогодний образ до мельчайших деталей, учитывая каждую мелочь — от украшений и платья до макияжа. Важно помнить, что новогодний макияж должен сочетать в себе отсылки к вечернему макияжу, а также выражать праздничное настроение своей обладательницы. Такие решения для макияжа подразумевают использование множества блесток и сверкающих элементов. Кроме того, модной тенденцией в макияже являются яркие тени, которые могут быть блестящими, матовыми и в неоновых цветах.

Модными элементами новогоднего макияжа станут графичные стрелки, которые можно сделать яркими и выразительными с помощью цветной подводки. Особое внимание следует уделить губам, которые стоит подчеркнуть помадой оттенков вишни, вина, сливы. Губы могут быть как матовыми, так и с мокрым эффектом, которого можно добиться с помощью жидкого блеска. Что касается теней, то вы можете смело использовать различные оттенки розового, желтого, синего, зеленого, фиолетового, оранжевого. На вечернем мероприятии уместен темный и насыщенный smokey eyes. Цветная подводка для глаз гармонично дополнит яркие аксессуары. Вы можете сделать ваши глаза выразительными, просто используя объемную тушь и подводку для глаз в тандеме с красной помадой.

При использовании теней ярких цветов, остальные элементы макияжа должны быть нейтральными

Модные прически на Новый год 2020:

Пучки (растрепанные и объемные): небольшая небрежность разбавит строгий образ.

Плетение в разных стилях: такая прическа идеально подходит для платьев в стиле бохо

Цветные пряди: этот тренд уже потерял позиции, но для новогоднего образа его все еще можно применить

Ретро-волны: придадут особый шарм вашему новогоднему образу. Прическу можно украсить невидимками с мелким или крупным жемчугом.

Голливудские локоны: подойдут к наряду с обнаженными плечами и глубоким разрезом.

Собранные прически можно сделать на волосы разной длины

Дополните прическу заколками