Harrods и Галерея Лафайетт. 7 самых красивых новогодних витрин в мире

Универмаг Galeries Lafayette (Франция)

Основной люксовый универмаг Франции из года в год ставит в главном атриуме торгового центра огромную елку. Впрочем, этот год не стал исключением. Основная тема новогоднего оформления — "жизнь в цветах". Концепция полностью отвечает реализации: на прозрачном куполе торгового центра красуются миллионы лампочек, символизирующих утреннюю росу. В то время как центральный объект праздничной композиции декорирован розовыми цветами, маленькими макетами планеты Земля, веерами и фигурками сказочных персонажей.

На сегодня универмаг Галерея Лафайет — точка средоточения люксовых брендов в Париже, что находит отражение в оформлении интерьера и экстерьера здания. В канун Рождества и на Новый год парижский торговый центр посещают миллионы жителей французской столицы и туристов, многие из которых намеренно приезжают в город сделать праздничные покупки в одном из самых знаменитых универмагов планеты.

Универмаг Printeps (Франция)

В этом году лейтмотивом оформления парижского универмага Printeps стала "страна детства". Огромные, нарочито неправдоподобные животные красуются на фронтальных витринах магазина. Посетители торгового центра могут увидеть настоящего слона в посудной лавке, героев сказок Льюиса Кэрролла, гигантские шахматы и другие предметы декора, созданные в коллаборации с ведущими дизайнерами модных домов планеты.

Универмаг Harrods (Великобритания)

Именно в Harrods впервые стали использовать рождественское оформление витрин, как один из главных информационных поводов сезона, а также инструментов рекламного подвижения самого магазина. Новогодние витрины Harrods часто попадают в рейтинги самых эффектных в мире.

В этом году главным мотивом новогодних витрин магазина Harrods стали огромные модели животных: от бурых медведей до гладких снежных барсов. Среди витринной фауны можно встретить даже зебру. При этом каждое животное было выбрано отдельным брендом класса люкс в соответствии с эстетикой продукции, исторической подоплекой и наследием бренда. Так, с виду неуместная зебра оказалась выбором модного дома Carolina Herrera.

Создатели сказочной концепции и визуальный директор универмага, Алекс Уэллс-Греко вдохновлялись творчеством писателя Филиппа Пуллмана и его "фантастическими мирами".

Универмаг Selfridges (Великобритания)

Праздничная концепция в универмаге Selfridges в этом году представлена подвижными видеоинсталляциями, которые символизируют разные фазы зимы, начиная от холодной лунной ночи и заканчивая сказочными мотивами и холодными зеркалами.

Флагманский магазин Tiffany&Co. (США)

Флагманский бутик бренда на Пятой авеню каждый год делает официальную презентацию своих новогодних витрин, куда, по традиции, приглашают знаменитостей и постоянных клиентов ювелирного дома. В этом году поклонники бренда увидели эффектные декоративные решения, созданные дизайнером Tiffany&Co. — Джин Мур.

Все манекены и декоративные элементы Tiffany&Co в этом сезоне выполнены из натурального дерева. Впрочем, в оформлении витрины магазины "приняли участие" предметы интерьера, созданные ювелирным домом, среди которых можно увидеть ракетки для пинг-понга, органайзер для лекарств, трубочки для коктейлей и прочие предметы повседневной жизни.

Универмаг Debenhams (Великобритания)

Самый консервативный универмаг Великобритании, который славится скромными, часто графичными визуальными решениями для витрин. Это, впрочем, не мешает одному из старейших магазинов Англии каждый год попадать в рейтинги самых стильных новогодних витрин в стране.

Универмаг Saks Fifth Avenue

Один из самых знаменитых универмагов в Нью-Йорке. Витрины этого легендарного американского торгового центра часто становились декорацией для съемок новогодних фильмов и рождественских сцен для телешоу, не говоря о том, что именно здесь неоднократно делали покупки героини и герои сериалов "Секс в большом городе" и "Безумцы", а также, фильмов "Женщины", ленты "Все говорят, что я люблю тебя" и других. Saks — настоящая достопримечательность Нью-Йорка, без которой невозможно представить знаменитый американский город.

В этом году Saks не изменил себе и создал очередную рождественскую сказку для ньюйоркцев и гостей того самого "большого города". Фасад магазина декорирован по мотивам сказок "Ледяное сердце" и "Снежной королевы". Гостей торгового центра "встречают" Эльза, Анна, Ханс и Кристофф.