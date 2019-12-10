Знакомство с героями: Netflix представил промо-ролики с главными персонажами сериала "Ведьмак"

Netflix представил промо-ролики, посвященные главным героям сериала "Ведьмак", который еще до выхода называют конкурентом нашумевшей "Игре престолов".

Ролики показывают трех главных героев: собственно, самого ведьмака Геральта, которого сыграл Генри Кавилл, принцессу Цириллу, ее роль исполнила Фрейя Аллан и чародейку Йеннифер, возлюбленную Геральта, которую сыграла начинающая актриса Аня Чалотра.

В видео рассказываются истории персонажей с комментариями актеров, а также показаны новые кадры из сериала. Так, можно увидеть барда Лютика

Шоураннером проекта, основанного на серии книг Анджея Сапковского, выступила Лорен Хиссрич. Премьера первого сезона "Ведьмака" состоится 20 декабря 2019 года. Netflix уже официально продлил сериал на второй сезон. Хиссрич призналась, что планирует снять семь сезонов сериала. Именно столько основных романов и было написано Сапковским. Позже он написал приквел "Сезон гроз", в нем события происходят за несколько лет до основной истории.

Как ранее писал Фокус:

О том, кто исполнит главные роли в сериале "Ведьмак" стало известно еще год назад. И тогда кастинг вызвал вопросы у поклонников серии. Например, Кавилла называли слишком "метросексуальным".