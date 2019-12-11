Наука о снах и спорная история США. ТОП-5 лучших книг 2019 года от Билла Гейтса

Ежегодно в декабре один из основателей Microsoft и филантроп Билл Гейтс традиционно публикует список понравившихся книг, которые он прочел в уходящем году. Новый список Гейтс опубликовал в своем блоге GatesNotes.

"В этом году я приобрел немного больше фантастики, чем обычно. Это было неосознанное решение, но кажется, меня привлекли истории, которые позволяют исследовать другой мир", – написал Гейтс.

Так, ТОП-5 книг от Билла Гейтса включает в себя всего один роман, но тематика произведений охватывает темы от общественного здравоохранения до американской истории.

"Американский брак" ("An American Marriage") Таяри Джонс. Действие книги происходит на юге США, сюжет рассказывает о паре афроамериканцев, который столкнулись с проблемой тюремного заключения. По словам Гейтса, роман придется по вкусу читателям, ищущим литературу, которая заставляет задуматься. Филантроп обещает, что "сюжет увлечет, несмотря на тяжелую тему".

"Эти истины" ("These Truths") Джилл Лепор. Книга представляет из себя 800-страничную историю Соединенных штатов Америки и описывается Гейтсом, как "самый честный и непоколебимый рассказ об американской истории, которую я когда-либо читал". В отличие от других авторов жанра, Лепор придерживается разных точек зрения, чтобы раскрыть всю глубину противоречивой истории США. Книга также проливает свет на все интересные момента истории США, которые не преподавались в школе.

"Рост" ("Growth") Вацлава Смила. По словам Билла Гейтса, он ждет каждой новой книги Смила "как некоторые люди ждут следующего фильма "Звездные войны". В 39-й книге Смила рассматривается вопрос: как мы должны согласовать будущий рост с сохранением нашей планеты. Гейтс предупреждает, что некоторые разделы книги читаются как инженерное пособие, которое порадует любителей науки.

"Готовы" ("Prepared") Дианы Тавеннер. Гейтс рекомендует эту книгу для заботливых родителей, ищущих практическое руководство. В своем рассказе автор делится советами о том, как родители могут научить детей хорошо обустроиться в жизни, а не просто поступить в хороший колледж.

"Зачем мы спим" ("Why We Sleep") Мэтью Уокера. Гейтс рассказывает о своих бессонницах, подпитываемых кофеином, в первые дни существования Microsoft, когда считал продолжительный сон – ленью. Автор книги, директор Центра изучения сна человека в Калифорнийском университете в Беркли, убедил Гейтса в том, что его отказ от сна не прошел бесследно. Книга побудила Гейтса изменить свои привычки, связанные с отходом ко сну.

Интересно, что в список Гейтса не попала работа его супруги, которая вышла прошлой весной. Мелинда Гейтс написала книгу "Момент лифта", где призывает к равенству полов.

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