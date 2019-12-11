Заново училась ходить, говорить, писать. За что мы любим и помним солистку Roxette Мари Фредрикссон
Певице пришлось учиться заново ходить, но ей даже удалось вернуться на сцену и записать еще немало грандиозных синглов. Фокус вспоминает биографию одной из самых выдающихся певиц последнего тридцатилетия.
Девочка из шведской деревушки
Мари родилась в маленькой деревне Эссе на юге Швеции, в многодетной семье. Крошка Мари стала пятым ребенком. Она нередко развлекала старших братьев и сестер импровизированными концертами, В особенности, в отсутствие родителей. Им прихлдилось было много работать, чтобы обеспечить пропитание семье.
Родители Мари были резко против рок-музыкальной карьеры дочери. Они были уверены, что жизнь рокера - это проблемы с наркотиками и развратный образ жизни. Но старшие сестры и братья заступились за Мари и убедили родителей поддержать музыкальный талант младшей сестры.
В 17 лет одаренная абитуриентка поступила в музыкальный колледж, который, впрочем, быстро покинула. Затем девушка переехала Хальмстад, где стала частью панк-группы Strul, которая не достигла особой популярности даже в пределах Швеции. Вскоре музыкальный коллектив распался.
Через короткое время певица познакомилась с продюсером Лассе Линдбломом, который почти сразу познакомил Мари с ее будущим партнером по дуэту - Пером Гессле, лидером популярного в 1980-х годах коллектива Gyllene Tider.
Молодые люди быстро сработались. Их первый совместный сингл Neverending Love возглавил шведский хит-парада.Однако, настоящий международный успех пришел к ребятам после выхода на экраны культовой ленты "Красотка", саундтреком к которому стал сингл It must have been love. Клип для песни был создан из фрагментов кинофильма, которые разбавлялись появлением в кадре Мари и Пера. Видео пребывало в ротации северо-американских каналов почти круглосуточно, на протяжении полугода.
The best of... Roxette
Выходу второго сборника Look Sharp! предшествовала уникальная история. Альбом вышел в 1988 году и стал одним из топовых сборников в Швеции. В том же году диск приобрел студент из США Дин Кушман, который привез пластинку в Миннеаполис. Парень принес пластинку на одну из местных радиостанций, директор Брайан Филипс послушал запись и сразу принял решение вывести ее в эфир.
Трек моментально стал невероятно популярным: копию стали просить другие радиостанции. В апреле 1989 года The look занял первое место в чартах. Roxette стала третьей шведской группой после Blue Swede и ABBA, которой удалось возглавить американский хит-парад.
Страшная болезнь и долгое восстановление
В начале 90-х Мари вышла замуж и родила двоих детей: в 1993 году у нее родилась дочь Инес Жозефин, а через три года семья получила пополнение. На свет появился сын Оскар Микаэль. В 2002 году Мари упала в обморок в ванной. Тогда врачи поставили певице страшный диагноз: злокачественная опухоль мозга. После операции и курса химиотерапии певица заново училась ходить, говорить, писать и читать. Кроме всего прочего, певица потеряла зрение на левый глаз.
В совокупности лечение заняло почти три года. В 2005-м Мари вернулась на сцену. С 2009 по 2016 год дуэт колесил по миру с концертами и записывал новые альбомы. На последних концертах Мари могла выступать только сидя. Всего, за эти годы, у певицы получилось дать более 200 выступлений.
«Время идет так быстро. Не так давно мы провели дни и ночи в моей крошечной квартире в Хальмстаде, слушая любимую музыку, делясь несбыточными мечтами. И что за мечту мы в итоге разделили. Спасибо, Мари, за то, что нарисовала мои черно-белые песни в самых красивых цветах»,- написал трибьют Пер Гассле.