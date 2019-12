Заново училась ходить, говорить, писать. За что мы любим и помним солистку Roxette Мари Фредрикссон

Певице пришлось учиться заново ходить, но ей даже удалось вернуться на сцену и записать еще немало грандиозных синглов. Фокус вспоминает биографию одной из самых выдающихся певиц последнего тридцатилетия.

Девочка из шведской деревушки

Мари родилась в маленькой деревне Эссе на юге Швеции, в многодетной семье. Крошка Мари стала пятым ребенком. Она нередко развлекала старших братьев и сестер импровизированными концертами, В особенности, в отсутствие родителей. Им прихлдилось было много работать, чтобы обеспечить пропитание семье.

Родители Мари были резко против рок-музыкальной карьеры дочери. Они были уверены, что жизнь рокера - это проблемы с наркотиками и развратный образ жизни. Но старшие сестры и братья заступились за Мари и убедили родителей поддержать музыкальный талант младшей сестры.

В 17 лет одаренная абитуриентка поступила в музыкальный колледж, который, впрочем, быстро покинула. Затем девушка переехала Хальмстад, где стала частью панк-группы Strul, которая не достигла особой популярности даже в пределах Швеции. Вскоре музыкальный коллектив распался.

Через короткое время певица познакомилась с продюсером Лассе Линдбломом, который почти сразу познакомил Мари с ее будущим партнером по дуэту - Пером Гессле, лидером популярного в 1980-х годах коллектива Gyllene Tider.

Молодые люди быстро сработались. Их первый совместный сингл Neverending Love возглавил шведский хит-парада.Однако, настоящий международный успех пришел к ребятам после выхода на экраны культовой ленты "Красотка", саундтреком к которому стал сингл It must have been love. Клип для песни был создан из фрагментов кинофильма, которые разбавлялись появлением в кадре Мари и Пера. Видео пребывало в ротации северо-американских каналов почти круглосуточно, на протяжении полугода.

