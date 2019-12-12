Про тату, старение и эмодзи. Виктория Бекхэм ответила на самые популярные вопросы о себе
Виктория Бекхэм ответила на самые популярные вопросы о себе. Небольшое откровенное интервью бывшая солистка Spice Girl опубликовала на своем YouTube канале.
О рационе
"Мой рацион состоит из большого количества свежей рыбы, овощей, фруктов, достаточного количества питьевой воды (это помогает сохранить водный баланс), текилы и красного вина!"
Про реальную жизнь
"Я добрая. Хорошая мама. По случаю могу быть веселой".
О знакомстве с Дэвидом Бекхэмом
"Виктория Бекхэм встретила Дэвида Бекхэма очень давно на игре "Манчестер Юнайтед". Тогда она была в Spice Girls"
О тату, которое изменило жизнь
"О, это был особый опыт, особенно для тату-мастера. Небольшой перекресток двух линий - это супертяжелая работа".
О собственной косметической линии
"Когда я создавала продукт, я думала, прежде всего, о собственных нуждах. И хотя на первый взгляд это обычные вещи, поверьте, их непросто найти желаемого качества и с прекрасными составляющими".
О Spice Girl
"Навсегда", - ответила на вопрос Виктория Бекхэм, остается ли она той же Spice Girl
О модных поражения
"То, как я выглядела на многочисленных American Music Awards, не стоит повторять никогда. Было много макияжа и прически, но мало одежды".
Про оттенки помад
"Обожаю натуральные цвета, а в макияже - sexy smoky eye".
Про любимые джинсы
"Отдаю предпочтение собственному бренду и винтажным Levi's".
О старении
"Мне нравится тот факт, что с возрастом я чувствую себя гораздо увереннее. Я точно не пытаюсь выглядеть моложе, я только хочу выглядеть лучше на свой возраст".
О любимых эмодзи
"Обожаю более легкомысленные эмодзи. Чаще всего я использую тот, что с высунутым языком и тот, что плачет и смеется одновременно".
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