Moschino представили новую коллекцию в нью-йорском метро

Коллекция посвящена городским мотивам

Модный бренд Moschino представил новую pre-fall коллекцию. Показ проходил в импровизированном вагоне поезда метро в Музее транспорта Нью-Йорка. Фотографии и видео с шоу Moschino опубликовали на своем Insagram аккаунте.

Новую коллекцию директор бренда Джереми Скотт посвятил городским мотивам.

"Метро – самое важное место города, к тому же в этом месте можно встретить сочетание того, что я делаю: высокой моды и простоты, роскоши и приземленности", – рассказывает Скотт.

В коллекцию вошли объемные пуховики, рюкзаки и сумки, массивные золотые цепи, кепки и огромные логотипы.

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