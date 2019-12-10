В Канаде сняли с продажи свитер с нюхающим кокаин Сантой Клаусом

И извинились за неподобающий товар. Но в продаже есть еще много других свитеров

В канадском супермаркете Walmart сняли с продажи рождественский свитер, изображающий Санта Клауса, нюхающего кокаин. Об этом сообщает Insider.

В США и Канаде существует забавная традиция негласного соревнования "самых уродливых рождественских свитеров". Умельцы вяжут сами, некоторых снабжают родственники, но можно купить подобный наряд и в магазине.

Сантой без штанов особо никого не удивить, но вот Санта, нюхающий кокаин, это уже оказалось слишком. Поэтому данный свитер с продажи сняли и извинились перед всеми, кого он мог оскорбить. А те, кто успел купить его, оказались владельцами своеобразного раритета.

Фото: Fun Wear

Впрочем, свитер с Сантой Клаусом без штанов все еще доступен.

Как ранее писал Фокус:

В Британии был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, какая рождественская песня является самой раздражающей и надоедливой. И оказалось, что "Все что мне нужно на Рождество – это ты!" Мэрайи Кэри занимает первое место.