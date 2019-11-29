Королевское рождество: в Виндзорском замке нарядили елки к праздникам

Пока поставили три елки, но их явно будет больше

В резиденции британской королевы официально дан старт рождественским праздникам. В замке Виндзор нарядили две елки. Еще одну, у входа, установили в начале недели. Об этом пишет Express.

Как оказалось, никто из королевской семьи не наряжает рождественские деревья самостоятельно. По крайней мере две огромные ели, которые поставили сегодня в часовне святого Георгия и в Алой гостиной.

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Фото: Twitter Ian Longthorne

Огромную ель у памятника королеве Виктории поставили еще в начале недели.

Фото: Twitter Slough Windsor Express

Оба дерева сорта Нордман доставили из Большого парка при замке. Начал эту традицию принц Альберт, супруг королевы Виктории. По его личному распоряжению ель Нордман для Рождества во дворце привезли из Германии, откуда он был родом. Позже их высадили и в Британии.

Елки украшают специально обученные люди. В этом году превалируют красные и золотистые украшения. Кроме шариков, колокольчиков и бантиков на ветки вешают маленькие короны. А еще начищают специальную рождественскую утварь.

Но всю эту красоту будет лицезреть только королева с супругом и то только до рождества. Праздники королевское семейство традиционно проводит в Сандрингеме. Там, по слухам, они обмениваются милыми недорогими подарками и играют в шарады.

Фото: Twitter Ian Longthorne

Как ранее писал Фокус:

Очередной скандал при дворе. Принц Гарри собирается нарушить многолетнюю традицию и пропустить Рождество с бабушкой и прочими членами королевской семьи. Вместо этого он вместе с Меган Маркл и малышом Арчи отправится в США и проведет рождественские каникулы с Дорией Рэгланд, матерью Меган.