Мэрайя Кэри зажгла Эмпайр Стейт Билдинг в честь 25-летия своей культовой песни о Рождестве

Американская певица Мэрайя Кэри оригинально отпраздновала 25-летие своего главного рождественского хита, который уже начал звучать по всем радиостанциям, - она зажгла праздничное освещение на Эмпайр Стейт Билдинг. Об этом пишет Daily Mail.

Певица поднялась на один из предпоследних этажей небоскреба, где установлена его модель и повернула символический рубильник.

На Эмпайр Стейт загорелись зеленые и красные огни, и зазвучала песня. Для такого важного события певица выбрала струящееся серебристое платье с глубоким декольте и босоножки на высоких каблуках.

Песня All I Want For Christmas Is You принесла исполнительнице не менее 60 миллионов долларов, а до конца года Мэрайя заработает не менее 600 тысяч к тем двум миллионам, что она уже получила.

Как ранее писал Фокус:

В Британии был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, какая рождественская песня является самой раздражающей и надоедливой. И оказалось, что "Все что мне нужно на Рождество – это ты!" Мэрайи Кэри занимает первое место.