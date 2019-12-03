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Лана Дель Рей спела кавер на рождественскую песню на шоу канала Amazon

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

Певица спела дуэтом с кантри-исполнительницей Кейси Масгрейвс

Телеканалы по всему миру готовятся к праздникам. И Amazon Prime Video не стал исключением. Там для рождественского шоу пригласили только звезд первой величины. И уже показали короткую нарезку видео.

Так, известная певица Лана Дель Рей исполнила кавер на рождественский хит "I’ll Be Home for Christmas" дуэтом с популярной кантри-исполнительницей Кейси Масгрейвс.

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Кроме этого для шоу кейси пригласила музыканта Леона Бриджеса, актрису и певицу Зои Дешанель, певицу Камила Кабельо и другие.

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