Лана Дель Рей спела кавер на рождественскую песню на шоу канала Amazon

Певица спела дуэтом с кантри-исполнительницей Кейси Масгрейвс

Телеканалы по всему миру готовятся к праздникам. И Amazon Prime Video не стал исключением. Там для рождественского шоу пригласили только звезд первой величины. И уже показали короткую нарезку видео.

Так, известная певица Лана Дель Рей исполнила кавер на рождественский хит "I’ll Be Home for Christmas" дуэтом с популярной кантри-исполнительницей Кейси Масгрейвс.

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Кроме этого для шоу кейси пригласила музыканта Леона Бриджеса, актрису и певицу Зои Дешанель, певицу Камила Кабельо и другие.

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Как ранее писал Фокус:

Моби издал книгу мемуаров под названием "А потом все рухнуло" (Then It Fell Apart). Он подробно рассказал о своем детстве, о том, как его сексуально домогались, о попытке самубийства и упомянул о свидании с тогда еще начинающей певицей Лиззи Грант. Впоследствии Лиззи возьмет звучный псевдоним и станет известна, как Лана дель Рей.