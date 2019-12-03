Стиль жизни
Лана Дель Рей спела кавер на рождественскую песню на шоу канала Amazon
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Певица спела дуэтом с кантри-исполнительницей Кейси Масгрейвс
Телеканалы по всему миру готовятся к праздникам. И Amazon Prime Video не стал исключением. Там для рождественского шоу пригласили только звезд первой величины. И уже показали короткую нарезку видео.
Так, известная певица Лана Дель Рей исполнила кавер на рождественский хит "I’ll Be Home for Christmas" дуэтом с популярной кантри-исполнительницей Кейси Масгрейвс.Важно
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Кроме этого для шоу кейси пригласила музыканта Леона Бриджеса, актрису и певицу Зои Дешанель, певицу Камила Кабельо и другие.
Как ранее писал Фокус:
- Моби издал книгу мемуаров под названием "А потом все рухнуло" (Then It Fell Apart). Он подробно рассказал о своем детстве, о том, как его сексуально домогались, о попытке самубийства и упомянул о свидании с тогда еще начинающей певицей Лиззи Грант. Впоследствии Лиззи возьмет звучный псевдоним и станет известна, как Лана дель Рей.
- В 2012 году Лана Дель Рей становилась женщиной года по версии британского журнала GQ. Тогда актером года был признан Майкл Фассбендер. Саша Барон Коэн победил в номинации Комик года, а певец сэр Том Джонс назван Легендой года.