Дарт Вейдер и протесты эко-активистов: как прошла премьера новых "Звездных войн" в Лондоне
С шиком и размахом прошла премьера нового фильма из вселенной, придуманной Джорджем Лукасом. Первый фильм вышел еще в 1977 году, "Звездные войны. Скайуокер. Восхождение" стал девятым по счету. Представить новую картину в Лондон съехались все звезды: актеры, сыгравшие в классических лентах и их преемники. Об этом пишет Daily Mail.
В новом фильме история семьи Скайуокеров подходит к концу. В этой части события развиваются спустя год после завершения "Последних джедаев". Остатки Сопротивления пытаются справиться с внутренними беспорядками и снова встречаются лицом к лицу с Первым Орденом. А древнее противостояние джедаев и ситхов достигает апогея. Марк Хэммил в последний раз вернется к роли Люка Скайуокера. А зрители снова встретятся с умершей в 2016 году Кэрри Фишер в образе принцессы Леи.
Премьере в лондонском театре Лейстера предшествовал протест эко-активистов. Они нарядились в героев фильма, легли на "красную" дорожку, которая в этот раз была синей, и требовали от киномагнатов рассказать правду о климатическом кризисе.
Но полиция быстро увела участников акции и на "синюю дорожку" вышли актеры из фильма.
Дейзи Ридли, сыгравшая Рэй в бархатном платье от Vivienne Westwood и Джон Бойега, сыгравший генерала Финна
Оскар Айзек, сыгравший генерала По Дэмерона и Джон Бойега
Билли Ди Уильямс, сыгравший Лэндо Калриссиана в оригинальной трилогии и Уорвик Дэвис, сыгравший Йоду и эвока
Энтони Дэниэлс, сыгравший дроида C-3PO в оригинальной трилогии
Келли Мэри Трэн, сыгравшая Роуз Тико
Йонас Суотамо, финский баскетболист, сыгравший роль Чубакки, с женой
Кэри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу
Общий снимок актеров из фильма
Общий снимок героев киносаги
Дроиды на "синей" дорожке
Как ранее писал Фокус:
- Недавно Джей Джей Абрамс в эфире утреннего шоу Good Morning America рассказал, что сценарий девятого эпизода "Звездных войн" был выставлен на продажу в интернете из-за рассеянности одного из актеров, имя которого он не стал называть. Оказалось, что это был Джон Бойега.
- Два месяца дизайнеры Porsche и Lucasfilm работали над космическим кораблем для нового фильма из франшизы "Звездные войны". Звездолет получил название Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter.