Дарт Вейдер и протесты эко-активистов: как прошла премьера новых "Звездных войн" в Лондоне

"Звездные войны. Скайуокер. Восхождение" стала девятым фильмом из культовой космической вселенной

С шиком и размахом прошла премьера нового фильма из вселенной, придуманной Джорджем Лукасом. Первый фильм вышел еще в 1977 году, "Звездные войны. Скайуокер. Восхождение" стал девятым по счету. Представить новую картину в Лондон съехались все звезды: актеры, сыгравшие в классических лентах и их преемники. Об этом пишет Daily Mail.

В новом фильме история семьи Скайуокеров подходит к концу. В этой части события развиваются спустя год после завершения "Последних джедаев". Остатки Сопротивления пытаются справиться с внутренними беспорядками и снова встречаются лицом к лицу с Первым Орденом. А древнее противостояние джедаев и ситхов достигает апогея. Марк Хэммил в последний раз вернется к роли Люка Скайуокера. А зрители снова встретятся с умершей в 2016 году Кэрри Фишер в образе принцессы Леи.

Премьере в лондонском театре Лейстера предшествовал протест эко-активистов. Они нарядились в героев фильма, легли на "красную" дорожку, которая в этот раз была синей, и требовали от киномагнатов рассказать правду о климатическом кризисе.

Но полиция быстро увела участников акции и на "синюю дорожку" вышли актеры из фильма.

Дейзи Ридли, сыгравшая Рэй в бархатном платье от Vivienne Westwood и Джон Бойега, сыгравший генерала Финна

Оскар Айзек, сыгравший генерала По Дэмерона и Джон Бойега

Билли Ди Уильямс, сыгравший Лэндо Калриссиана в оригинальной трилогии и Уорвик Дэвис, сыгравший Йоду и эвока

Энтони Дэниэлс, сыгравший дроида C-3PO в оригинальной трилогии

Келли Мэри Трэн, сыгравшая Роуз Тико

Йонас Суотамо, финский баскетболист, сыгравший роль Чубакки, с женой

Кэри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу

Общий снимок актеров из фильма

Общий снимок героев киносаги

Дроиды на "синей" дорожке

Как ранее писал Фокус:

Недавно Джей Джей Абрамс в эфире утреннего шоу Good Morning America рассказал, что сценарий девятого эпизода "Звездных войн" был выставлен на продажу в интернете из-за рассеянности одного из актеров, имя которого он не стал называть. Оказалось, что это был Джон Бойега.