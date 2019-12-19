Дарт Вейдер и протесты эко-активистов: как прошла премьера новых "Звездных войн" в Лондоне

2019-12-19 14:29:43

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"Звездные войны. Скайуокер. Восхождение" стала девятым фильмом из культовой космической вселенной

С шиком и размахом прошла премьера нового фильма из вселенной, придуманной Джорджем Лукасом. Первый фильм вышел еще в 1977 году, "Звездные войны. Скайуокер. Восхождение" стал девятым по счету. Представить новую картину в Лондон съехались все звезды: актеры, сыгравшие в классических лентах и их преемники. Об этом пишет Daily Mail.

В новом фильме история семьи Скайуокеров подходит к концу. В этой части события развиваются спустя год после завершения "Последних джедаев". Остатки Сопротивления пытаются справиться с внутренними беспорядками и снова встречаются лицом к лицу с Первым Орденом. А древнее противостояние джедаев и ситхов достигает апогея. Марк Хэммил в последний раз вернется к роли Люка Скайуокера. А зрители снова встретятся с умершей в 2016 году Кэрри Фишер в образе принцессы Леи.

Премьере в лондонском театре Лейстера предшествовал протест эко-активистов. Они нарядились в героев фильма, легли на "красную" дорожку, которая в этот  раз была синей, и требовали от киномагнатов рассказать правду о климатическом кризисе.

звездные войны

Но полиция быстро увела участников акции и на "синюю дорожку" вышли актеры из фильма.

дейзи ридли, джон бойега

Дейзи Ридли, сыгравшая Рэй в бархатном платье от Vivienne Westwood и Джон Бойега, сыгравший генерала Финна

джон бойега, оскар айзек

Оскар Айзек, сыгравший генерала По Дэмерона и Джон Бойега

Билли Ди Уильямс, сыгравший  Лэндо Калриссиана в оригинальной трилогии и Уорвик Дэвис, сыгравший Йоду и эвока

Энтони Дэниэлс, сыгравший дроида C-3PO в оригинальной трилогии

Келли Мэри Трэн, сыгравшая Роуз Тико

Йонас Суотамо, финский баскетболист, сыгравший роль Чубакки, с женой

кэри фишер

Кэри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу

премьера звездных войн

Общий снимок актеров из фильма

звездные войны

Общий снимок героев киносаги

дроиды, звездные войны

Дроиды на "синей" дорожке

Как ранее писал Фокус:

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