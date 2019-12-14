Автодизайнеры компании показали первый в своей истории космический корабль

Два месяца дизайнеры Porsche и Lucasfilm работали над космическим кораблем для нового фильма из франшизы "Звездные войны". Звездолет получил название Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, пишет Forbes.

Отмечается, что прототипами для Tri-Wing стала популярная модель Porsche 911 и электрокар Taycan.

Дизайнеры автоконцерна также придумали для звездолета трехместный просторный салон. Некоторые считают, что по дизайну он похож на салон гиперкара Porsche 918.

В частности, воздухозаборники звездолета стилизованы под четырехточечную оптику Taycan, решетка двигателей с красным сигналом создана по мотивам задней части 911, а эргономика салона космического корабля сделана с учетом наработок реального гибридного суперкара 918 Spyder.

В фильме "Звездные войны. Скайуокер" звездолет показан не будет, но его высокодетализированную модель высотой 1,5 метра представят на премьере девятого эпизода саги в Лос-Анджелесе 18 декабря.

В Украине картина "Звездные войны: Скайуокер. Восход" выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.

Как ранее писал Фокус:

Звездная визажистка Пэт Макграт, которая недавно получила престижную награду CFDA - Совета модных директоров Америки, оказалась большой поклонницей вселенной "Звездных войн". И не могла оставить без внимания выход финальной части. Она выпустила коллекцию косметики посвященную "Звездным войнам".

Ранее компании BMW и Porsche обошли Tesla в "борьбе" за самый выгодный электротранспорт. Компании анонсировали прототип зарядной станции, которая за менее чем три минуты может предоставить электромобилю достаточно энергии, чтобы он проехал 100 километров.