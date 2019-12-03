Сияние далеких галактик: Пэт Макграт выпустила коллекцию косметики посвященную "Звездным войнам"
Коллекция выйдет вместе с новой частью фильма
Звездная визажистка Пэт Макграт, которая недавно получила престижную награду CFDA - Совета модных директоров Америки, оказалась большой поклонницей вселенной "Звездных войн". И не могла оставить без внимания выход финальной части. Об этом пишет Allure.
Макграт выпустила коллекцию косметики, посвященной фильму. В нее вошли палетка теней, несколько оттенков губных помад и бесцветный бальзам для губ.Важно
"Кто давно следит за мной в соцсетях, знает, как я люблю "Звездные войны", – говорит Пэт Макграт. – Меня бесконечно вдохновляет сияние далеких галактик, красота принцессы Леи и гламурный блеск C-3PO".
Фото: Pat McGrath
Это совместная коллекция Пэт и компании Disney. Она появится в продаже в середине декабря. Пэт, пожалуй, самая известная визажистка в мире. Она работала со всеми известными дизайнерами и запускала линейки макияжа люксовых марок D&G Beauty, Gucci и Giorgio Armani Beauty.
Пэт признанный мастер по "no makeup look", макияжа без макияжа. Только ей удается создать эффект тонкой, нежной, слегка румяной, светящейся кожи, экспериментируя только с оттенками основы для макияжа.
Как ранее писал Фокус:
- Ранее в рекламе косметики от Пэт Макграт снялся 17-летний сын Лиз Херли, звезды фильмов про супершпиона Остина Пауэрса. Дэмиен рекламировал тональную основу и линию по уходу за кожей.
- Министерство здравоохранения Украины предлагает для общественного обсуждения проект о запрете испытания косметики на животных. Перечень запрещенных ингредиентов будет увеличен в три раза. Отныне производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры.