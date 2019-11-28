Звезда "Звездных войн" признался, что во время съемок потерял сценарий "Восхождение Скайуокера"

И именно поэтому сценарий оказался на eBay

Недавно Джей Джей Абрамс в эфире утреннего шоу Good Morning America рассказал, что сценарий девятого эпизода "Звездных войн" был выставлен на продажу в интернете из-за рассеянности одного из актеров, имя которого он не стал называть. Об этом пишет The Verge.

"Один из актеров – не стану называть имени, хочу, но не буду – оставил его под кроватью, и его увидел уборщик. В итоге, сценарий передали кому-то, кто попытался продать его на eBay. Сотрудник Disney случайно обнаружил сценарий в продаже, и его успели вернуть", - рассказал Абрамс.

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А через несколько дней на этом же шоу Джон Бойега, исполнитель роли штурмовика-перебежчика Финна признался, что это он потерял сценарий.

По его словам, после завершения съемок он переезжал в новую квартиру и оставил сценарий под кроватью, планируя забрать его утром накануне переезда. Однако затем пришли друзья, и наутро актер забыл о своей копии, так и оставив ее под кроватью. Затем уже сценарий обнаружил уборщик. Человек, выставивший сценарий на продажу, не смог должным образом оценить находку и назначил за нее на сайте eBay цену всего в 65 фунтов. Хотя стоит сценарий такого безоговорочного хита, еще даже не вышедшего на экраны, несколько миллионов.

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Бойега также добавил, что ему было очень страшно, когда обнаружилась утечка, так как ему позвонили абсолютно все "важные шишки" студии. "Они все звонили мне и спрашивали, и что ты сделал?", - признался актер.

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В украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года. Эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера.

Как ранее писал Фокус:

Появился трейлер фильма "Звездные войны. Восхождение Скайуокера". Эту ленту снял режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс, ранее работавший над седьмым эпизодом киносаги. "Восхождение Скайуокера" завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю клана Скайуокеров.