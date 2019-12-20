С бойфрендом и подругами: в Сети появились рождественские снимки 15-летней Меган Маркл

Сразу несколько британских изданий напечатали снимки юной Меган Маркл из тех времен, когда она еще училась в школе и отмечала рождество с подругами и первым бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.
С 11 и до 18 лет Меган училась в Средней школе Непорочного Сердца. После этой частной римско-католической школе в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе будущая герцогиня Сассекская поступила в Северо-западный университет в Иллинойсе.
Рождественский бал несколько лет подряд проводили в отеле Millennium Biltmore. Снимки с 1996 по 1998 год демонстрируют юную Меган с ее первым бойфрендом – Луисом Сегурой. Впоследствии юноша стал агентом по недвижимости, а Маркл, как известно, стала популярной актрисой и вышла замуж за британского принца.
На других фото будущая герцогиня Сассекская позирует с подругами у рождественской елки. И, как отмечается в бестселлере Эндрю Мортона "Меган: голливудская принцесса", уже тогда "отлично держалась перед камерой".
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