С бойфрендом и подругами: в Сети появились рождественские снимки 15-летней Меган Маркл

Сразу несколько британских изданий напечатали снимки юной Меган Маркл из тех времен, когда она еще училась в школе и отмечала рождество с подругами и первым бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

С 11 и до 18 лет Меган училась в Средней школе Непорочного Сердца. После этой частной римско-католической школе в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе будущая герцогиня Сассекская поступила в Северо-западный университет в Иллинойсе.

Рождественский бал несколько лет подряд проводили в отеле Millennium Biltmore. Снимки с 1996 по 1998 год демонстрируют юную Меган с ее первым бойфрендом – Луисом Сегурой. Впоследствии юноша стал агентом по недвижимости, а Маркл, как известно, стала популярной актрисой и вышла замуж за британского принца.

На других фото будущая герцогиня Сассекская позирует с подругами у рождественской елки. И, как отмечается в бестселлере Эндрю Мортона "Меган: голливудская принцесса", уже тогда "отлично держалась перед камерой".

Как ранее писал Фокус:

Рождество в этом году принц Гарри и его семья отметят в США и проведут рождественские каникулы с Дорией Рэгланд, матерью Меган. Точное место, где принц будет украшать елку, пока неизвестно. Но он уже сообщил Елизавете II о своих бунтарских планах. По слухам, королева планы внука одобрила.