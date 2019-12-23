В сети появился первый трейлер фильма "Правда" с Катрин Денев в главной роли

В сети появился первый полноценный трейлер драматического фильма "Правда" с Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итаном Хоуком в главных ролях. Ролик был опубликован на официальном YouTube канале IFC Films.

Кинолента рассказывает об увядающей французской кинодиве Фабьенн (Катрин Денев), которая живет в роскошном особняке с мужем и маленькой собачкой Тото, и пребывает в ожидании публикации своих мемуаров. В гости приезжает ее взрослая дочь-сценарист Люмир (Жюльет Бинош) с мужем-актером Хэнком (Итан Хоук) и маленькой дочкой Шарлотт (Клементин Гренье).

Последующий сюжет строится на сценах бесконечных ссор, скандалов, разоблачений и примирений между матерью и дочерью. Параллельно Фабьен получает роль в новом фантастическом фильме о женщине, которая никогда не стареет.

Режиссером драматической ленты выступил лауреат "Золотой пальмовой ветви" Хирокадзу Корээда ("Магазинные воришки"). Отмечается, что на историю режиссера вдохновил фильм Оливье Ассайаса "Зильс-Мария".

В мировой прокат картина "Правда" выйдет 20 марта.

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