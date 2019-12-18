Влюбленный маньяк: вышел трейлер второго сезона психологического триллера "Ты"

Netflix начнет показ сезона уже в конце декабря

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер второго сезона сериала "Ты". Это психологический триллер, рассказывающий о продавце из книжной лавки, случайно встретившем среди посетительниц свою любовь.

История звучит романтично, но потом оказывается, что главный герой, которого играет Пенн Бэджли, звезда сериала «Сплетница», не может вовремя остановится, и становится одержим своей новой знакомой.

Продолжение истории одержимого сталкера выйдет 26 декабря. Главный герой Джо Голберг переезжает в другой город, берет новое имя и, как водится, снова влюбляется.

Первый сезон, который вышел еще в 2018 году на телеканале Lifetime, получил в большинстве своем положительные отзывы. Позже права на него выкупил Netflix.

Как ранее писал Фокус:

Шоураннер Эл Джин опроверг сообщения о том, что мультсериал "Симпсоны" закроется в следующем году. Ранее композитор мультсериала сообщал, что "Симпсоны" закончатся после 32-го сезона.