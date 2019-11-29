Шоураннер "Симпсонов" опроверг закрытие сериала

Ранее композитор мультсериала сообщал, что "Симпсоны" закончатся после 32-го сезона

Шоураннер Эл Джин опроверг сообщения о том, что мультсериал "Симпсоны" закроется в следующем году, после 32-го сезона.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы все благодарны, что эта статья не является правдой", – сообщил Эл Джин со ссылкой на статью Guardian, озаглавленную: "Пока, карамба! Композитор "Симпсонов" утверждает, что шоу "подходит к концу".

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Напомним, композитор Дэнни Эльфман, автор музыки к "Симпсонам" сообщил, что 32-й сезон "Симпсонов" может стать последним для мультсериала.

Обсуждая якобы скорый конец шоу, он объяснил: "Ну, из того, что я слышал, сериал заканчивается. Я не знаю точно, но я слышал, что это будет в следующем году".

Как ранее сообщал Фокус:

Из эпизода "Симпсонов", показанном в сезоне 1991 года, вырезали голос певца Майкла Джексона после премьеры документального фильма "Покидая Неверленд", в котором музыканта обвинили в растлении несовершеннолетних.