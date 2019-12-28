Мадонна отправилась в Лондон встречать Новый год со своим 25-летним парнем

После Рождества в Лондон приехала 61-летняя певица Мадонна в сопровождении своего 25-летнего Ахламалика Уильямса и детей. Об этом сообщает The Sun.

Певица решила отметить Новый год в Великобритании и в пятницу, 27 декабря вылетела из нью-йоркского Международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Одетая в большое пуховое пальто и солнцезащитные очки Мадонна мало улыбалась и похоже, была не в лучше расположении духа, когда проходила через терминал.

Вместе с Мадонной также были ее дети – 23-летняя Лурдес Леон, 14-летний Давид и 6-летниеблизнецы Стелла и Эстер.

Певица отправилась в путешествие после того, как стало известно, что Мадонна и ее экс-супруг Гай Ричи были вовлечены в судебный спор за несколько дней до Рождества.

По данным СМИ, кинорежиссер подал ходатайство, связанное с бракоразводным процессом с просьбой о "приведении в исполнение или исполнении судебного решения или приказа".

Предполагается, что между Мадонной и Ричи возникли разногласия по поводу того, где их дети будут праздновать Рождество.

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