Вернулся к бывшей подруге: Джонни Депп отправился на праздники в Париж к Ванессе Паради и детям
56-летний актер Джонни Депп приехал в Париж на новогодние праздники и провел Рождество с бывшей подругой – Ванессой Паради, с которой они прожили вместе 14 лет: с 1998 по 2012 год. Об этом пишет Daily Mail.
Хоть и ходят слухи о том, что звезда "Пиратов Карибского моря" встречается с 20-летней гоу-гоу танцовщицей из России, но Рождество и Новый год он отправился отмечать к семье: Паради и детям: сыну Джеку и дочери Лили-Роуз.
Причем, Ванесса Паради сейчас счастливо замужем за режиссером Самюэлем Беншетри, но с бывшим бойфрендом их связывают дружеские отношения.
Но тихие семейные вечера Депп решил разбавить парижскими развлечениями и отправился в кабаре "Лидо", где наслаждался шоу, а потом фотографировался с танцовщицами.
Как ранее писал Фокус:
- Голливудский артист Джонни Депп встречается с россиянкой Полиной Глен. И актер намерен жениться на девушке. Отмечается, что Депп и Глен познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе в прошлом году. Девушка отдыхала и не узнала Деппа, когда он подошел познакомиться с ней.
- Журнал Forbes называл Деппа самым переоцененным среди своих коллег. Первое место в этом антирейтинге актер занимал два года подряд. На каждый потраченный на актера доллар Депп, по подсчетам издания, принес киностудиям лишь $2,8.