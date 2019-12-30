Вернулся к бывшей подруге: Джонни Депп отправился на праздники в Париж к Ванессе Паради и детям

56-летний актер Джонни Депп приехал в Париж на новогодние праздники и провел Рождество с бывшей подругой – Ванессой Паради, с которой они прожили вместе 14 лет: с 1998 по 2012 год. Об этом пишет Daily Mail.

Хоть и ходят слухи о том, что звезда "Пиратов Карибского моря" встречается с 20-летней гоу-гоу танцовщицей из России, но Рождество и Новый год он отправился отмечать к семье: Паради и детям: сыну Джеку и дочери Лили-Роуз.

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Причем, Ванесса Паради сейчас счастливо замужем за режиссером Самюэлем Беншетри, но с бывшим бойфрендом их связывают дружеские отношения.

Но тихие семейные вечера Депп решил разбавить парижскими развлечениями и отправился в кабаре "Лидо", где наслаждался шоу, а потом фотографировался с танцовщицами.

Как ранее писал Фокус:

Голливудский артист Джонни Депп встречается с россиянкой Полиной Глен. И актер намерен жениться на девушке. Отмечается, что Депп и Глен познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе в прошлом году. Девушка отдыхала и не узнала Деппа, когда он подошел познакомиться с ней.