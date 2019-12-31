Голливудская актриса Мишель Пфайффер продала свое калифорнийское имение в Кремниевой долине

Звезда фильмов "Бэтмен возвращается" и "Малефисента: владычица тьмы" продала свое имение в знаменитой Кремниевой долине. Об этом пишет Variety.

Мишель Пфайффер и ее супруг, сценарист Дэвид Э. Келли приобрели имение в начале 2000-х за 20 миллионов. Вилла в средиземноморском стиле прячется в глубине огромного участка за живой изгородью и высокими воротами.

Имеется все, что требуется для приятного времяпрепровождения: парк, лужайки, бассейн, четыре спальни, гостевые домики и домик для прислуги.

Примечательно, но хоть покупатель звездной недвижимости неизвестен – но в прессу просочилась информация, что сделка была совершена за наличные.

Как ранее писал Фокус:

Американский дизайнер и основатель бренда имени себя Tommy Hilfiger наконец нашел покупателя на свои роскошные апартаменты с четырьмя спальнями. Двухэтажный пентхауз располагается на 19 и 18 этажах этажах, а с личной террасы открывается вид на центральный парк и небоскребы Нью-Йорка.