Модель, актрисы и певица. Четыре любимые женщины Илона Маска

Похоже, этому парню удается все. Создатель компаний PayPal и Tesla, разработчик космических кораблей Falcon, является многодетным отцом, дважды, а юридически — трижды мужем, и, по совместительству, одним из самых завидных женихов мира. Конечно, главной страстью предпринимателя остаются космические корабли, но женщины Маска тоже интересуют в немалой степени.

Мэй Маск — главная женщина в его жизни

Во всяком случае, именно так утверждает миллиардер в своих многочисленных интервью, в которых рассказывает о важном вкладе матери в будущее знаменитого предпринимателя. В то время, как сама Мэй Маск опровергает свое масштабное участие в воспитании детей. "Я слишком много работала, а дети были предоставлены сами себе", — рассказывала мама Илона, комментируя хвалебные оды сына в свой адрес.

Мэй Маск

Если говорить честно, то у будущей звезды космической инженерии не было выбора, кем стать. Его дед был фанатичным авиатором, а отец — инженером. Родители Маска развелись, когда Илон был ребенком и мальчик рос с отцом, который, мягко говоря, не отличался покладистым нравом. Сам Илон Маск характеризует свое детство как "суровое". Однажды он откровенно рассказал журналистам о своем родителе: "Отец был ужасным человеком, вы даже представить себе не можете насколько! Он постоянно творил какое-то зло. Более того, он планировал это зло. Он совершил все преступления, какие только можно совершить. Это так ужасно, что в это даже сложно поверить!"

В детстве Илон не имел возможности часто видеться с матерью, которая строила карьеру успешной модели в конце 60-х - начале 70-х годов. Возможно, именно поэтому Мэй опровергает свое участие в воспитании детей (у Маска есть младший брат Кимбал и сестра Тоска).

Семья Масков была довольно обеспеченной. Илон с ранних лет имел возможность делать ставки на бирже, которые, в итоге, дали ему возможность рано стать независимым от финансов семьи и поступить в колледж на собственные сбережения.

Первая жена

С первой женой Илон Маск познакомился еще во время учебы в колледже. Известно, что Жюстин долго не отвечала на ухаживания Илона. В то время будущая супруга миллиардера переживала болезненный разрыв с возлюбленным и была далека от мыслей о романтике. Но Илон был очень настойчив в своих намерениях и, в итоге, добился расположения девушки.

Илон Маск и Жюстин Уилсон (Маск)

В одном из интервью Жюстин рассказывала, что однажды отказала Илону в свидании, когда тот пригласил ее поесть мороженого. Девушка сослалась на занятость и подготовку к экзамену. Спустя пару часов Маск стоял на пороге возлюбленной с двумя рожками мороженого. Тогда он объяснил будущей жене свою настойчивость наличием огня в ее душе.

Когда Илон заработал свои первые 22 миллиона долларов, влюбленные поженились. В браке у четы Масков родилось шестеро сыновей. Правда, первенец супругов умер через десять дней после рождения, что, в последствии, и послужило причиной раскола пары. Илон отказывался говорить о случившемся с женой, что, в свою очередь, очень ее травмировало.

И хотя, в будущем у пары родилось еще пятеро сыновей, их брак терпел неудачу, Все, что привлекало миллиардера в начале их отношений стало камнем преткновения для совместной жизни с Жюстин. Сильный характер супруги был невыносим для тираничного Илона Маска, который, многие черты характера все-таки унаследовал от отца. "Я с трудом узнавала себя, я больше не могла скрывать скуку от многочисленных приемов, где женщины лишь улыбались, а мужчины говорили. Я не хотела менять свою внешность с помощью уколов красоты или избавляться от шрамов, полученных в результате кесарева сечения. Я также отказалась осветлить свои русые волосы, хотя Илон постоянно на этом настаивал", — рассказывала экс-супруга Илона Маска в одном из интервью американскому изданию.

Официально супруги развелись в 2008 году, хотя, к тому времени, они уже долго не жили вместе.

Дважды в одну реку

Следующей супругой предпринимателя стала начинающая британская актриса Талула Райли, с которой Маск познакомился в лондонском пабе. Тогда Илон не сказал будущей жене, кто он. Позже Талула рассказывала, что при знакомстве просто приятно проводила время со смущенным парнем, который вел себя довольно сдержанно.

Талула Райли и Илон Маск

"После обеда он предложил мне отправиться в его номер и посмотреть на его ракеты. Я отнеслась к этому скептически, но он действительно показал мне несколько видео с ракетами. Я даже не думала, стану ли я подружкой Маска или кем-то еще, я просто развлекалась", — делилась Талула Райли с журналистами.

Брак с 22-летней актрисой был оформлен в 2010 году, а в конце 2012 года появились новости о разводе супругов, в результате которого Маск выплатил экс-жене пять миллионов долларов. Отношения пары оказались более, чем эксцентричными. Они сходились и расходились неоднократно. В 2013 году Илон и Талула решили официально возобновить отношения и даже снова поженились.

Эпоха Эмбер Херд

По слухам именно тогда Илон начал обращать внимание на другую начинающую актрису — Эмбер Херд, которая, в свою очередь, не отметила вниманием ухаживания Маска. Тогда у Эмбер только начинались отношения с Джонни Деппом.

Зато во время сканадального развода Деппа с женой, Илон Маск по-дружески поддержал Эмбер, после чего у них начался роман, продлившийся около года.

Впрочем, их отношения развивались по тому же сценарию, что и с Талулой Райли. Пара неоднократно сходилась и расходилась. Правда, в этот раз миллиардер не стал быстро оформлять отношения, не желая снова переживать бумажную волокиту. В феврале 2017 года пара рассталась окончательно.

Мама для шестого ребенка

С канадской певицей Граймс Маск познакомился в 2018 году. Эти отношения можно назвать "тихой гаванью" для 48-летнего предпринимателя. Девушка не преподносит возлюбленному неприятных сюрпризов, а сегодня стало известно о том, что певица пребывает в приятном ожидании.

Певица Граймс

Девушка опубликовала в своих соцсетях снимок, намекающий на берменность: фото топлес с изображением ребенка на животе.

Когда поклонники отметили, что Граймс прекрасно выглядит, и похвалили ее за то, что она не стала замазывать соски на фото (оно в итоге было заблокировано соцсетью, и певице пришлось затем снова опубликовать снимок), та ответила, что сначала думала о цензуре, но "без сосков кадр не был бы таким диким".

И, хотя, официальных подтверждений пока не последовало, инсайдеры утверждают, что Граймс уже некоторое время отказывается от спиртного на публичных мероприятиях.