Модель, актрисы и певица. Четыре любимые женщины Илона Маска
Похоже, этому парню удается все. Создатель компаний PayPal и Tesla, разработчик космических кораблей Falcon, является многодетным отцом, дважды, а юридически — трижды мужем, и, по совместительству, одним из самых завидных женихов мира. Конечно, главной страстью предпринимателя остаются космические корабли, но женщины Маска тоже интересуют в немалой степени.
Мэй Маск — главная женщина в его жизни
Во всяком случае, именно так утверждает миллиардер в своих многочисленных интервью, в которых рассказывает о важном вкладе матери в будущее знаменитого предпринимателя. В то время, как сама Мэй Маск опровергает свое масштабное участие в воспитании детей. "Я слишком много работала, а дети были предоставлены сами себе", — рассказывала мама Илона, комментируя хвалебные оды сына в свой адрес.
Мэй Маск
Если говорить честно, то у будущей звезды космической инженерии не было выбора, кем стать. Его дед был фанатичным авиатором, а отец — инженером. Родители Маска развелись, когда Илон был ребенком и мальчик рос с отцом, который, мягко говоря, не отличался покладистым нравом. Сам Илон Маск характеризует свое детство как "суровое". Однажды он откровенно рассказал журналистам о своем родителе: "Отец был ужасным человеком, вы даже представить себе не можете насколько! Он постоянно творил какое-то зло. Более того, он планировал это зло. Он совершил все преступления, какие только можно совершить. Это так ужасно, что в это даже сложно поверить!"
В детстве Илон не имел возможности часто видеться с матерью, которая строила карьеру успешной модели в конце 60-х - начале 70-х годов. Возможно, именно поэтому Мэй опровергает свое участие в воспитании детей (у Маска есть младший брат Кимбал и сестра Тоска).
Семья Масков была довольно обеспеченной. Илон с ранних лет имел возможность делать ставки на бирже, которые, в итоге, дали ему возможность рано стать независимым от финансов семьи и поступить в колледж на собственные сбережения.
Первая жена
С первой женой Илон Маск познакомился еще во время учебы в колледже. Известно, что Жюстин долго не отвечала на ухаживания Илона. В то время будущая супруга миллиардера переживала болезненный разрыв с возлюбленным и была далека от мыслей о романтике. Но Илон был очень настойчив в своих намерениях и, в итоге, добился расположения девушки.
В одном из интервью Жюстин рассказывала, что однажды отказала Илону в свидании, когда тот пригласил ее поесть мороженого. Девушка сослалась на занятость и подготовку к экзамену. Спустя пару часов Маск стоял на пороге возлюбленной с двумя рожками мороженого. Тогда он объяснил будущей жене свою настойчивость наличием огня в ее душе.
Когда Илон заработал свои первые 22 миллиона долларов, влюбленные поженились. В браке у четы Масков родилось шестеро сыновей. Правда, первенец супругов умер через десять дней после рождения, что, в последствии, и послужило причиной раскола пары. Илон отказывался говорить о случившемся с женой, что, в свою очередь, очень ее травмировало.
И хотя, в будущем у пары родилось еще пятеро сыновей, их брак терпел неудачу, Все, что привлекало миллиардера в начале их отношений стало камнем преткновения для совместной жизни с Жюстин. Сильный характер супруги был невыносим для тираничного Илона Маска, который, многие черты характера все-таки унаследовал от отца. "Я с трудом узнавала себя, я больше не могла скрывать скуку от многочисленных приемов, где женщины лишь улыбались, а мужчины говорили. Я не хотела менять свою внешность с помощью уколов красоты или избавляться от шрамов, полученных в результате кесарева сечения. Я также отказалась осветлить свои русые волосы, хотя Илон постоянно на этом настаивал", — рассказывала экс-супруга Илона Маска в одном из интервью американскому изданию.
Официально супруги развелись в 2008 году, хотя, к тому времени, они уже долго не жили вместе.
Дважды в одну реку
Следующей супругой предпринимателя стала начинающая британская актриса Талула Райли, с которой Маск познакомился в лондонском пабе. Тогда Илон не сказал будущей жене, кто он. Позже Талула рассказывала, что при знакомстве просто приятно проводила время со смущенным парнем, который вел себя довольно сдержанно.
"После обеда он предложил мне отправиться в его номер и посмотреть на его ракеты. Я отнеслась к этому скептически, но он действительно показал мне несколько видео с ракетами. Я даже не думала, стану ли я подружкой Маска или кем-то еще, я просто развлекалась", — делилась Талула Райли с журналистами.
Брак с 22-летней актрисой был оформлен в 2010 году, а в конце 2012 года появились новости о разводе супругов, в результате которого Маск выплатил экс-жене пять миллионов долларов. Отношения пары оказались более, чем эксцентричными. Они сходились и расходились неоднократно. В 2013 году Илон и Талула решили официально возобновить отношения и даже снова поженились.
Эпоха Эмбер Херд
По слухам именно тогда Илон начал обращать внимание на другую начинающую актрису — Эмбер Херд, которая, в свою очередь, не отметила вниманием ухаживания Маска. Тогда у Эмбер только начинались отношения с Джонни Деппом.
Зато во время сканадального развода Деппа с женой, Илон Маск по-дружески поддержал Эмбер, после чего у них начался роман, продлившийся около года.
Впрочем, их отношения развивались по тому же сценарию, что и с Талулой Райли. Пара неоднократно сходилась и расходилась. Правда, в этот раз миллиардер не стал быстро оформлять отношения, не желая снова переживать бумажную волокиту. В феврале 2017 года пара рассталась окончательно.
Мама для шестого ребенка
С канадской певицей Граймс Маск познакомился в 2018 году. Эти отношения можно назвать "тихой гаванью" для 48-летнего предпринимателя. Девушка не преподносит возлюбленному неприятных сюрпризов, а сегодня стало известно о том, что певица пребывает в приятном ожидании.
Девушка опубликовала в своих соцсетях снимок, намекающий на берменность: фото топлес с изображением ребенка на животе.
Когда поклонники отметили, что Граймс прекрасно выглядит, и похвалили ее за то, что она не стала замазывать соски на фото (оно в итоге было заблокировано соцсетью, и певице пришлось затем снова опубликовать снимок), та ответила, что сначала думала о цензуре, но "без сосков кадр не был бы таким диким".
И, хотя, официальных подтверждений пока не последовало, инсайдеры утверждают, что Граймс уже некоторое время отказывается от спиртного на публичных мероприятиях.