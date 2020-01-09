Илон Маск станет отцом в шестой раз: его избранница – певица Grimes

Основатель компаний Tesla и SpaceX ранее был три раза женат

48-летний миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и его девушка - 31-летняя певица Grimes - ожидают появления на свет своего первого общего ребенка. Об этом Grimes сообщила в Instagram.

Певица опубликовала свое обнаженное фото и отметила, что что беременность - "очень дикое и воинственное состояние бытия". Отец будущего ребенка пока комментарии не дает.

Фото: Instagram grimes

Для Grimes это будет первый ребенок, а для Маска уже шестой. Первая супруга бизнесмена, канадская писательница Жюстин Уилсон родила от Илона пятерых сыновей - Дамиана, Ксавьера, Кайя, Гриффина и Саксона.

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Маск и Жюстин

Спустя 8 лет брака Жюстин и Илон развелись. В 2010-м Маск женился на 23-летней актрисе Талуле Райли. Они прожили в браке два года, после чего развелись, а в 2013 году снова поженились – и развелись через три года.

Свадьба Илона и Талулы Райли

После у Маска был недолгий роман с Эмбер Херд, а о его романе с Grimes заговорили после Met Gala в 2018 году, когда они вместе появились на красной дорожке.

Тогда же Grimes заметили на прогулке с сыновьями Маска.

Фото: Wireimage

Grimes – родом из Ванкувера, Канада. У нее есть украинские, французские и итальянские корни, ее настоящее имя Клэр Элиза Буше. Она стала прообразом одной из героинь в нашумевшей игре Cyberpunk 2077, которая выйдет в апреле 2020 года.

Фото: Instagram grimes

Как ранее писал Фокус:

Компания SpaceX, с помощью транспортного корабля Dragon 1, доставит на Международную космическую станцию каннабис. Для доставки на МКС подготовят 480 культур. На космической станции они проведут 30 дней в условиях микрогравитации.