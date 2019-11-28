Технологии и наука
Полиция Дубая будет патрулировать на пикапах Cybertruck Илона Маска
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Автомобили хотят включить в автопарк полиции
В Дубае полиция решила добавить к своему автопарку новенький электропикап Cybertruck от компании Tesla. Об этом сообщила полиция города в Twitter.
Так, на станице в соцсети появилась фотография пикапа Илона Маска в дизайне полицейской машины дубайских правоохранителей. Cybertruck станет частью автопарка полиции вместе с уже имеющимися Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF и многими другими. Совсем недавно в отдел добавили Mercedes-AMG GT 63 S.
По словам генерал-майора Абдуллы Халифа Аль-Марри, главнокомандующего полицией Дубая, Cybertruck от Tesla будет патрулировать улицы в туристических районах.Важно
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Как ранее сообщал Фокус:
- Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Автомобиль отличается угловатым футуристическим дизайном. Mashable называет его "очень уродливым".
- Спустя 48 часов после презентации Маск получил 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck. Большая часть заказов поступила на автомобили с двумя и тремя двигателями.
- Позже Lego посмеялась над футуристическим пикапом Маска. А Ford заявил, что лидеру американского рынка пикапов "нечего доказывать" производителю, который только выходит в данный сегмент.