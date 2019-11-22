Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck

Базовая версия будет стоит почти 40 тысяч долларов

Глава компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, сообщает Autocar.

Cybertruck отличается угловатым футуристическим дизайном. Mashable называет его "очень уродливым".

Всего будет три версии Tesla Cybertruck, все полноприводные, но различаются количеством моторов – одним, двумя и тремя – и дальностью хода на одной зарядке – 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров).

Базовая версия сможет разгоняться до 96,6 километров в час (60 миль в час) за 6,5 секунды, средняя – за 4,5 секунды, а старшая – за 2,9 секунды.

Буксировочная способность тоже зависит от версии – 7500 фунтов (3400 кг), 10000 фунтов (4530 кг) и 14 000 фунтов (6350 кг) соответственно. Грузоподъемность достигает 3500 фунтов (почти 1600 кг).

Базовая версия будет стоить $39 900, средняя – $49 900 и $69 900 – максимальная.

Кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по фирменной технологии. Однако, во время презентации, когда в стекло автомобиля бросили металлический шар – оно треснуло. Илон Маск сказал, что "некоторые вещи требуют доработки".

Cybertruck может вместить до шести взрослых, пока не ясно, будет ли предложен вариант меньшего размера.

В кабине автомобиля полный минимализм: приборная панель с 17-дюймовым сенсорным экраном. Рулевое колесо – джойстик, но ожидается, что оно станет традиционным к моменту выпуска.

Подвеска грузовика представляет собой адаптивную воздушную систему с регулируемой высотой хода: Маск утверждает, что максимальная высота будет 40 см, а возможность регулировки вверх и вниз составляет 10 см.

Cybertruck сможет заряжаться на скорости до 250 кВт.

Tesla утверждает, что базовый Cybertruck появится в конце 2021 года, а более быстрые и более дорогие версии появятся в 2022 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Tesla Model 3 получила высшую награду за безопасность. Машина достойно выдержала краш-тесты.

Также Tesla разработала электромобильные батареи с пробегом 1,6 млн км. Срок службы батареи составит более 20 лет.